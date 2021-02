Gli appuntamenti della settimana a Caserta e in provincia

CONVEGNI

“Dialoghi sulle Aree Interne. Co-progettare il futuro” è il titolo del convegno del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" che si terrà il 5 marzo, dalle 15 e 30, su piattaforma Gooogle Meet. L’incontro è organizzato nell'ambito del progetto “Riprovare”.

FOOD/1

Prosegue il Grand tour d'Italia sui canali social della Mozzarella di Bufala Campana Dop. Il viaggio nei sapori fa tappa a Modica, dove lo chef Accursio Craparo prepara Spremuta delle due Sicilie, una ricetta inedita che fonde due eccellenze campane come la mozzarella e la pasta di Gragnano Igp con ingredienti tipici della zona.

FOOD/2

Un corso esplorativo sull’utilizzo del cioccolato in tutte le applicazioni (cioccolateria, pasticceria, sculture) attraverso le tecniche attuali. Si terrà dal 1° al 3 marzo con il maestro Eugenio Moral e ad organizzarlo è la scuola Dolce e Salato di Maddaloni.

INAUGURAZIONI

Apre a Caserta, al civico 89 di via Gemito, Malìa. Non solo una libreria ma uno spazio culturale che nasce dalla casa editrice casertana Spring edizioni e che ospiterà eventi letterari, laboratori, reading, serate audiovisive. L’inaugurazione è in programma domenica 28.

LABORATORI

E’ in programma venerdì la terza lezione di “Raccontarsi”, il laboratorio di scrittura autobiografica on-line con Marilena Lucente. “A libro aperto” il titolo di questo appuntamento, in cui ci si soffermerà su libri e personaggi amati, a partire da Emma Bovary.

LEGALITÁ

A scuola di legalità con uno speciale incontro online con l’Arma dei Carabinieri. E’ previsto il prossimo lunedì per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Giovanni XXIII” di Santa Maria a Vico, che avranno l’opportunità di confrontarsi e dialogare con il capitano Stefano Scollato, comandante della compagnia C.C. di Maddaloni.

LIBRI

Il giornalista Vito Faenza, autore del romanzo “Il terrorista e il professore” (Edizioni Spartaco), sabato, dalle 18 e 30, è in diretta Facebook sulla pagina della Libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere. Interviene l’avvocato Paolo Trofino, modera la giornalista Mary Liguori.

MUSICA

E’ su tutti gli stores digitali “Acustico”, il nuovo singolo della cantautrice casertana Veronica. Il brano, prodotto da Cantieri Sonori e scritto in collaborazione con Marco Canigiula ed il producer Skywalker, parla di autismo.

TEATRO

Online domenica 28 sul canale Youtube del Teatro Civico 14 “Di un Ulisse, di una Penelope”. Lo spettacolo, scritto da Marilena Lucente ed interpretato da Roberto Solofria e ilaria Delli Paoli, è il primo del ciclo “Con i miei occhi – Dalla parte degli attori”.

