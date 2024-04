Bimba di 11 anni non arriva a scuola, scattano denuncia e ricerche: è giallo

Ore di grande apprensione a Orta di Atella dove, stamattina, è scomparsa una ragazzina di undici anni, uscita di casa per raggiungere la scuola media Stanzione, dove però non è mai arrivata. I docenti hanno segnalato immediatamente l'assenza ai genitori ed attualmente sono in corso le ricerche per ritrovarla.

Il sindaco Antonino Santillo, in contatto con la dirigente scolastica della scuola frequentata dalla ragazza, ha informato la polizia locale che ha subito cominciato a setacciare i posti principali del paese. La ragazzina avrebbe dovuto prendere un pulmino nei pressi di una struttura commerciale. Si sta intanto effettuando una ricognizione delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sono impegnati nelle ricerche i carabinieri della stazione locale.