È l'ultimo e unico castello di Federico II rimasto intatto in tutta la Campania. Si erge sulla collina di Cancello Scalo ed è noto come «Il Matinale». All'inizio del 900 il Castello di Cancello venne donato dai discendenti della nobile famiglia d'Aquino di Acerra al barone Giovanni Barracco, esponente di una delle famiglie più ricche d'Italia. Oggi, a seguirne le vicissitudini, è Mirella Stampa, moglie di Maurizio Barracco, attraverso la sua Fondazione Napoli Novantanove. «La Fondazione Napoli 99 ha promosso in più occasioni - spiega Mirella Barracco - il castello di San Felice a Cancello, detto il Matinale. Ha inoltre finanziato un progetto esecutivo di restauro del Castello negli anni tra il 2004 e il 2006, progetto approvato dalla Soprintendenza con anche la possibilità di uno stralcio iniziale del restauro». Un progetto che riuscì ad attirare l'attenzione dei finanziamenti statali, con l'attribuzione di fondi provenienti dall'otto per mille nel 2006.

«Si voleva eseguire, infatti, - continua la baronessa Barracco - almeno questo primo stralcio, ma purtroppo il finanziamento dell'otto per mille, comunque pari a circa 150.000 euro, non era sufficiente a coprirlo». L'intera progettazione per la realizzazione di un polo museale fu stimata quasi 2 milioni. «Tentammo - ricorda ancora - anche i Patti territoriali della Regione Campania, di cui era responsabile Teresa Armato, ma fummo esclusi». Poi furono avviate le campagne legate al Fai, anche perché, secondo la tradizione locale, l'originaria fortificazione longobarda del IX secolo sarebbe stata opera di un certo Rudovaco e sarebbe passata alla sua morte al conte di Acerra, Cullezio. Questi avrebbe voluto unire con un percorso sotterraneo il proprio castello di Acerra a quello di Cancello, provocando la rovina del lato occidentale e non poté provvedere al restauro in seguito alla sua morte in battaglia. Il castello sarebbe stato restaurato o ricostruito poi dal normanno Ramperto e ancora dai conti Mattaloni nel XII secolo.



Storicamente, invece, la costruzione del Matinale è attribuita a Tommaso II d'Aquino, conte di Acerra, in occasione delle sue nozze con Margherita di Svevia, figlia illegittima dell'imperatore Federico II, nozze avvenute prima del 1247. La dote della sposa comprendeva il feudo di Suessola, al quale apparteneva anche il casale di Cancello. Il castello ospitò i re di Sicilia Guglielmo il Malo (1131-1166) e Manfredi di Svevia (1232-1266), che proprio a Cancello ricevette le «chiavi del Regno». Nel XV secolo, perduta la propria funzione militare, fu sede di un'osteria. Nel 1799 il generale francese Jean Etienne Championnet vi stabilì il proprio quartier generale; in quello stesso periodo fu annoverato dal Lavigny tra le opere di interesse artistico, nell'elenco preparato per l'arrivo di Giuseppe Bonaparte.

In seguito divenne covo di briganti. Il Castello divenne il regno del brigante «Mucusiello». Nel 1943 il Castello fu sede dei comandi della quinta e della settima armata delle truppe alleate. II colonnello Spencer J. Braw, disegnatore e appassionato di opere d'arte, preparò degli schizzi del Castello esposti in seguito a New York nel 1949, ad una mostra di monumenti dell'Italia meridionale. La Fondazione Napoli 99 ha realizzato una pubblicazione «sull'importanza di un castello di Federico II unico in Campania - conclude - fondamentale sarebbe trovare una destinazione prima di avviare un eventuale restauro». Nel 2012, grazie a un progetto realizzato dalla società «Il Matinale Srl» il castello fu illuminato nelle ore serali; durò qualche mese, fin quando non fu vandalizzato. Da allora, il buio.