Venerdì 18 Ottobre 2019, 09:49

Il Comune di Caserta venderà all'asta un patrimonio immobiliare del valore di circa quaranta milioni di euro per coprire i debiti accumulati dall'Ente negli anni. Il ricavato delle alienazioni sarà infatti destinato all'Organismo straordinario di liquidazione che detterà modi e tempi dell'incanto.Nel piano triennale di dismissione, appena approvato in giunta, ci sono, tra gli altri, il Palazzo Acquaviva che ospita gli uffici di Questura e Prefettura e che da solo vale oltre diciotto milioni di euro, il parcheggio interrato di piazza Carlo III, la scuola elementare Lombardo Radice' di via Roma, con la quale si spera di introitare due milioni e mezzo di euro, l'ex asilo di via Barducci e l'ex scuola di via Martiri di Bellona. In elenco anche la sede dell'Unione consumatori in piazza Matteotti, una serie di appartamenti e locali commerciali del centro storico - distribuiti tra via Turati, piazza Ruggiero, via Mazzini, via Ruta, via Lupoli e via Tescione e una cinquantina di terreni. In prevalenza agricoli.Stralciati dal vecchio piano delle alienazioni invece il mattatoio di viale Edison (che, pare, sia destinato a diventare un polo produttivo), l'ex Omni di viale Beneduce (già sede del Rettorato e di un consultorio), l'ex orfanotrofio Sant'Antonio, gli appartamenti del Parco Primavera di Tuoro, l'ex gasometro di via Mondo e l'ex caserma Brignole.