Il Comune vuole demolire la scuola dell'Infanzia. La preside: «Mi incateno»

Per la scuola primaria e dell'infanzia Lombardo Radice di via Roma a Caserta è pronta la procedura di abbattimento e ricostruzione dell'edificio. Lo ha annunciato l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Massimiliano Marzo, appena qualche giorno fa, nel corso di un incontro con i rappresentanti del Coasca, il coordinamento delle associazioni casertane.



Peccato però che nessuno dal Comune si sia preoccupato di informare di tale intervento la dirigente scolastica, Tania Sassi, che lo ha scoperto leggendo una nota pubblicata dalle associazioni sui social e che si dice pronta a fare barricate contro una simile decisione. «All'inizio del precedente anno scolastico, quindi nel 2021, - fa notare la dirigente della Dante Alighieri che ingloba anche la Lombardo Radice - l'assessore mi garantì che l'istituto non sarebbe stato abbattuto ma riqualificato e che si sarebbe proceduto per blocchi, partendo dalla palestra e dalla biblioteca per poi intervenire sul corpo centrale che ospita le aule. Così da ridurre al minimo i disagi per gli alunni, scongiurare l'interruzione delle lezioni e avere il tempo necessario per riorganizzare le classi e individuare gli spazi necessari per ospitare gli studenti. L'accordo era infatti che gli alunni che hanno un'età che oscilla tra i 3 e i 10 anni non sarebbero stati trasferiti. Ora scopro invece che c'è la volontà di demolirlo e per di più senza neanche essersi confrontati con la scuola. Mi domando dove pensano di spostare i bambini. Il timore è che abbiano in mente di smembrare l'istituto come stanno facendo con le altre scuole della città».



Il riferimento va alla De Amicis, di cui la Sassi è stata dirigente scolastica, che per effetto dei lavori di restyling è stata costretta a distribuire gli studenti in quattro diversi punti del territorio ma anche alla Giannone che sarà sede di cantiere a partire da lunedì o al plesso di San Benedetto della Vanvitelli che, per ben due anni, ha visto le famiglie fare la spola con il rione Tescione e il quartiere Acquaviva dove erano stati temporaneamente trasferiti i figli.

La dirigente scolastica vorrebbe chiarimenti dal Comune anche sui fondi a disposizione per i lavori. «So che l'amministrazione era in lizza per un finanziamento del Ministero del valore di quattro milioni e mezzo di euro spiega ma non so se effettivamente lo ha ottenuto». Infine l'aut aut all'Ente: «Attendo delucidazioni ma preannuncio che in nessun caso acconsentirò all'abbattimento dell'edificio. Sono pronta anche ad incatenarmi ai cancelli della scuola pur di impedirlo. E sono certa che tante famiglie saranno al mio fianco».

Il plesso di via Roma, che risale agli anni Cinquanta, ospita tre sezioni dell'infanzia e undici classi della primaria per un totale di circa 280 alunni. Il complesso si sviluppa a forma di L e comprende tre blocchi che ospitano rispettivamente la palestra, chiusa da quindici anni perché inagibile, la biblioteca, anch'essa abbandonata da molto tempo, e il corpo centrale dove sono ubicate le aule.



Dal Comune è arrivata intanto la conferma sulla volontà di procedere alla demolizione e alla ricostruzione dello stabile mentre non sembra ancora certa l'assegnazione del finanziamento. Pare infatti che il Ministero abbia chiesto delle integrazioni all'Ente e che sia stata aperta una fase istruttoria. Poco o nulla pertanto si sa al momento anche sulla tempistica del cantiere. Ciò che è certo è che i lavori non avranno una durata breve.

L'obiettivo dell'amministrazione, come più volte dichiarato nel corso dell'ultimo anno, è infatti quello di realizzare un polo scolastico 4.0, innovativo e tecnologico. Previsto infatti l'impiego di materiali eco-sostenibili, interventi di efficientamento energetico e nuovi procedimenti antisismici. Nel corso dell'incontro con il Coasca, l'assessore Marzo ha annunciato anche che le altre scuole cittadine saranno oggetto di interventi di manutenzione ordinaria per i quali sono già stati stanziati circa duecentomila euro.