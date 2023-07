Prima, la valutazione tecnica del valore immobiliare reale. Poi, si procederà all'offerta di acquisto o all'esproprio. È la svolta. C'è un futuro possibile per lo storico teatro Alambra, chiuso definitivamente da oltre 15 anni e oggi ridotto in macerie. Cambio di strategia del Comune. «Abbiamo dato incarico - annuncia il sindaco Andrea De Filippo - di esecuzione della valutazione di quello che resta (mura perimetrali e della sala proiezione), ad opera del Genio civile e degli altri organi competenti, per addivenire all'acquisizione di quello che è stato e resta un luogo della memoria collettiva contenitore di un pezzo importante della storia della nostra comunità».

Il percorso amministrativo di acquisto, inserto nei programmi elettorali, è entrato nella programmazione finanziaria dell'ente locale. In concreto, dopo 116 anni di vita, il luogo del ritrovo, dei sogni e della cultura non esiste più. Il palcoscenico, calcato da star di prima grandezza - da Totò, a Gabriele Lavia fino a Gigi Proietti -, ma anche la platea, il foyer, i camerini e persino parte della galleria sono stati abbattuti. Nonostante le macerie, la destinazione finale dell'Alambra non può non essere quella di ospitare attività culturali. È scritto nel nuovo Puc, che lo vincola nella destinazione d'uso. Lo ha decretato soprattutto la Regione che ha bocciato il progetto di trasformarlo in un megastore.

L'immobile infatti è stato in parte demolito per fare spazio alla grande distribuzione. Ma, su corso I Ottobre, «per assenza di parcheggi autonomi e strutture o piattaforme per la sosta a norma, organizzate e autorizzate» le attività commerciali all'ingrosso non possono essere aperte. Non è solo una questione di posti auto ma di spazi idonei. Per ogni mille metri cubi destinati ad attività commerciali urgono 1.500 metri quadrati di parcheggio che a Maddaloni, sia su Corso I Ottobre che sull'ex piazza della Pace, non ci sono. Quindi, bocciate anche le modifiche possibili allo Strumento integrato per l'apparato distributivo, l'immobile, venduto a seguito di aste giudiziarie e passaggi di proprietà, è diventato un contenitore vuoto perché sono stati sospesi i lavori di trasformazione in previsione della possibile destinazione commerciale. Quello che era un cinema e un teatro è oggi un cantiere abbandonato. «Invece - conclude il sindaco - abbiamo avviato un percorso amministrativo di recupero». Respinta l'ipotesi di acquisto partendo dalle stime immobiliari di circa 700mila euro, giudicate stratosferiche, il valore sarà ora attribuito da organi tecnici indipendenti.

E intanto Antonio De Lucia (già ricercatore presso l'Università Parthenope di Napoli) prospetta un futuro roseo. L'acquisto da parte del Comune si può fare e conviene. «Chi vede - spiega - solo le macerie non valuta che l'acquisizione è un investimento irrisorio ma strategico sia dal punto di vista patrimoniale che per il rilancio del centro storico desertificato». Più che le convinzioni contano le cifre: investire un euro in economia della cultura ne crea almeno tre nell'indotto. Il recupero dell'Alambra riporterebbe il commercio in centro e degli investimenti sul patrimonio edilizio inutilizzato.