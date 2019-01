Martedì 1 Gennaio 2019, 11:22 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2019 11:26

Concerto di Capodanno dalla Reggia di Caserta in diretta sul Mattino.it e sulla nostra pagina Facebook.Un concerto che è andato subito sold out, organizzato dalla SCABEC Regione Campania in collaborazione con la Reggia. Un primo assaggio di grande musica, promosso e presentato come anteprima della rassegna organizzata dalla Scabec per la Regione Campania dal titolo “Un’Estate da Re. La Grande Musica alla Reggia di Caserta” che da tre anni si svolge ogni estate nel sito vanvitelliano. In repertorio per la performance un programma che spazia da Bizet a Puccini con le arie più note e si concluderà con la tradizionale Marcia di Radetzky di Strauss per festeggiare l'inizio di un nuovo anno.Ad esibirsi è l’Orchestra Sinfonica di Salerno “Claudio Abbado”, con 60 giovani orchestrali e la partecipazione della soprano Anna Corvino e il tenore Orazio Taglialatela Scafati, diretti dal Maestro Ivan Antonio. Il concerto si tiene nella Cappella Palatina, con una platea di circa 200 spettatori.L’Orchestra Sinfonica di Salerno Claudio Abbado è una delle realtà orchestrali più interessanti sul territorio nazionale, che si sta prepotentemente affermando in Italia e all'estero, grazie al talento dei suoi componenti e al rilievo internazionale dei direttori che la hanno diretta. È nata nel gennaio del 2016 dalla determinazione di Giovanni Di Lisa, con l’intento di sviluppare il progetto artistico attraverso il binomio di entusiasmo ed energia permettendo ai più talentuosi musicisti italiani di esprimersi, emergere ed affermarsi nel mondo attraverso la musica.