Il coro dei bambini del “Centro Madre Claudia” di Caiazzo nella chiesa degli Artisti a Roma

Il coro “Madre Claudia” di Caiazzo, guidato dalle instancabili suor Nunzia Verdino e suor Eurides Carvalho, ha animato la celebrazione liturgica nella chiesa Santa Maria in Montesano a piazza del Popolo in Roma. La frequentatissima chiesa retta dal caiatino cappellano monsignor Walter Insero, gremita come al solito, ha accolto i giovani e giovanissimi cantori del coro che con la loro spontaneità ed il loro entusiasmo hanno cantato motivi religiosi.

I bambini hanno trascorso una giornata particolare con sani momenti di condivisione criastiani che sono alla base delle attività che si svolgono quotidianamente nel centro caiatino, retto dalle suore Povere Figlie della Visitazione.

I canti eseguiti, molto apprezzati anche dai tanti artisti presenti tra cui Valeria Fabrizi, sono stati accompagnati musicalmente dai volontari del Centro con la consolidata formazione: Luigi Carullo, Antonio Barbiero, Mario Sgueglia, suor Eurides, Peppe Califano. Il coordinamento del coro è stato curato da Antonella De Gregorio e Claudio De Francesco.