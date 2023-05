Anche se di politico c'era poco in questa tornata elettorale appena conclusa, c'è un dato che emerge: il centrodestra è riuscito a mantenere il dominio in provincia di Caserta rispetto al centrosinistra, ma l'exploit delle Politiche di Fratelli d'Italia e del Movimento 5 Stelle non c'è stato alle Comunali.

Anzi, si registra un vero e proprio crollo. Il M5s a Maddaloni è riuscito a raggiungere appena il 4,28% rispetto al 39,33% di settembre scorso. Fallimento anche a Marcianise dove dal 38,31% si scende clamorosamente al 3,48%. Ma ad avere la peggio è stata Fdi, che a Maddaloni è scesa in campo in solitaria, ottenendo l'1.42% rispetto al 15,77% delle Politiche. Ottimo, invece, il risultato del Pd che ha presentato una lista solo a Marcianise, dove è passata dal 10,56% al 18,36%. Un successo che, comunque, non è bastato a Lina Tartaglione per conquistare la fascia tricolore. Forza Italia, che si è presentata sola a San Felice a Cancello passa dall'11,58% all'8,72%. Sono state naturalmente le liste civiche a fare da traino ai vincitori in attesa del ballottaggio che si terrà il 28 e 29 maggio tra l'ex sindaco Emilio Nuzzo e Carmine Palmieri.

Ad analizzare il voto è il coordinatore provinciale di Fi Giuseppe Guida che si dice comunque pago del risultato ottenuto: «È stata una campagna elettorale ricca di insidie e di errori, fatti e causati. Nonostante ciò, siamo riusciti ad eleggere diversi consiglieri comunali. Abbiamo raccolto e affrontato, a testa alta, una bella sfida a San Felice, dove Fi dichiara - è la terza lista rispetto a tutti gli schieramenti, con l'8.7%. Certo è che bisogna ricompattare il centrodestra, perché uniti si vince».

Soddisfatto pure il deputato di Fratelli d'Italia Marco Cerreto, anche se le cose non sono andate proprio come il partito sperava: «Partiamo dalla straordinaria vittoria a Marcianise contro il campo largo del centrosinistra che si era presentato in alleanza con il M5s facendo scendere in campo i big. Un'altra grande soddisfazione è stata il successo del dirigente provinciale di Fratelli d'Italia Giuseppe Mariniello a Lusciano, che ha vinto ribaltando un'amministrazione che governava interrottamente da 10 anni. C'è poi il dato non positivo di Maddaloni dove Fdi aveva scelto di candidarsi con proprio sindaco e lista ed ovviamente è stato un esperimento posto in campo solo negli ultimi giorni dall'inizio della campagna elettorale», conclude.

Gianpiero Zinzi, invece, commenta il dato di Marcianise, dove ha sostenuto il vincente Trombetta: «A Marcianise vince la proposta più credibile, nessuna passerella e tanta sostanza. Il Governo - dice - avrà una grande attenzione per la città: investimenti su cultura, agricoltura, disabilità e infrastrutture. Ora serve l'impegno di tutti, maggioranza e opposizione senza distinzione, per riportare Marcianise ai fasti di un tempo».

Dall'altro canto ci sono le dichiarazioni di Susanna Camusso. «È stato un grande risultato e spiace che la Tartaglione non ce l'abbia fatta, sarebbe stata un ottimo sindaco», dice la senatrice che continua: «È un risultato importante perché dimostra che quando il Pd scende in campo seriamente riesce a fare la differenza. Questo è un buon esempio per tutto il territorio, soprattutto perché qui c'è stata una larga intesa dove erano però distinguibili i vari attori e il Pd ha mantenuto la sua identità». Nello specifico poi la Camusso sottolinea: «Adesso ci incontreremo per valutare quali proposte presentare per una opposizione che consenta di lavorare sul territorio».

Nonostante la buona performance del Pd a Marcianise, c'è un po' di amarezza nelle parole del parlamentare Stefano Graziano: «Il Partito democratico è andato bene, ma questo risultato non è bastato. Ci sono stati tradimenti molto gravi afferma -, ci sono state ambiguità pericolose che si presentano a tutte le elezioni. All'interno del Pd e anche della coalizione bisogna chiarirle e anche presto», conclude.

Delusione, invece, sul voto di Agostino Santillo, il deputato del M5s, che ha visto il suo partito perdere molti punti: «Sia a Marcianise che a Maddaloni abbiamo avuto un risultato che non rispecchia le nostre aspettative, sebbene con le dovute differenze. A Maddaloni rimarca - era davvero molto difficile arrivare al ballottaggio, in un comune dove abbiamo visto delle percentuali bulgare nei confronti di un sistema di potere difficilmente scardinabile. Per quanto riguarda Marcianise siamo molto dispiaciuti, sebbene da un punto di vista dei numeri si dovrebbe parlare più di pareggio che di sconfitta per la nostra coalizione. La candidata indicata dal MoVimento 5 Stelle ha mancato per un soffio l'elezione», chiarisce.