Maurizio Ruggiero era in giro con la sua macchina fotografica per la sua attività di birdwhaching nella riserva Le Soglitelle a Villa Literno, quando davanti al suo obiettivo anziché uccelli migratori compare un daino. Avvisa l’Enpa e la stazione di monitoraggio delle Soglietelle, così, i naturalisti si mettono alla ricerca dell’animale. Trovano le sue tracce, ma non la sua presenza. «Qui non riuscirebbe a vivere», dice Alessio Usai, della stazione dì monitoraggio. Probabilmente il daino è uscito dai cento ettari della riserva e si trova in zona chissà dove. Ma è in forte rischio.

