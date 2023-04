Fioriere, via alla rimozione dalle strade per l'operazione restyling

Fioriere rimosse di notte all’esterno di diversi condomini, in particolare del centro, dove per anni sono state utilizzate come dissuasori della sosta selvaggia che spesso ha ostacolato (e ostacola) il transito delle auto dei residenti e anche dei mezzi di soccorso, ambulanze in primis. Comprensibile, negli ultimi giorni, la sorpresa dei residenti al risveglio. Ma il mistero è risolto. A rimuovere le fioriere è una ditta incaricata dal Comune di Caserta per un’operazione di maquillage delle fioriere, che, come assicurato dall’assessore Massimiliano Marzo, saranno riposizionate lì dov’erano. A seguire le rimozioni è lo stesso assessore. L’altra notte le operazioni sono state condotte nella zona di Parco Gabriella, dove la ditta ha riscontrato anche la presenza di fioriere con la base cementata sull’asfalto. «Si tratta di fioriere del Comune e non dei condomini - dice Marzo - che ora saranno sottoposte a un restyling e dotate di bordature catarifrangenti in acciaio (ma alcune ne sono già dotate, ndr) prima di essere rimesse dove stavano sebbene potrebbe prospettarsi un problema di sicurezza per la viabilità».

E quale sarà il destino delle piante rimosse? «Ne metteremo altre, più decorose». Ma perché non comunicare tempestivamente il via dell’operazione e avvertire gli amministratori in modo da consentire di mettere in salvo le piante o in caso di fioriere non comunali di diffidarli a provvedere alla rimozione? Si potrebbe, infine, prevedere l’apposizione di codici e targhette con il logo del Comune per ribadirne la proprietà.

Intanto, è in corso il recupero e la riverniciatura di cestini e panchine. «Stiamo portando avanti – conclude Marzo - un’opera di recupero dell’arredo urbano già esistente, che ha portato a un notevole risparmio. Abbiamo già restituito decoro a piazza Dante, via Crispo, via San Giovanni, via Pollio, via del Redentore, e nelle piazze Duomo, Vanvitelli e Ruggiero. Si proseguirà in via Mazzini, via Alois e via San Carlo».