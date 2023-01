La festa di «Sant'Antuono» divide Rosario Ventriglia e Stefano Cioffi. Senza voler scomodare Giovannino Guareschi e i suoi romanzi, quella consumatasi tra l'abate curato della chiesa di San Martino Vescovo e il sindaco di Macerata Campania è una frattura vera.

Negli ultimi anni, don Rosario ha teorizzato e ha imposto una netta separazione tra gli aspetti religiosi e quelli tradizionali della festa, non lesinando critiche feroci ai bottari e formando un comitato che elaborava un programma liturgico parallelo a quello laico del Comune. Per l'edizione 2023, ormai imminente, il sacerdote sembra aver cambiato idea: messo ai margini (senza gratitudine) lo storico direttore artistico Vincenzo Capuano, l'abate si è fatto portavoce dei carristi sulla richiesta di allungare le «battuglie di pastellessa», dagli attuali 14 a 16 metri. La deroga a un regolamento nato per ragioni di sicurezza e di viabilità è stata discussa in consiglio comunale, ma Cioffi e la maggioranza, al netto dell'astensione di Giovan Battista Di Matteo, hanno sposato la tesi del rigore avanzata dall'assessore Andrea Di Matteo, sostenuta pure dalla consigliera di minoranza Ilaria Frailis. La fermezza della compagine di governo ha stizzito don Rosario, in quale ha inviato al sindaco una lettera, si sarebbe detto un tempo, al fulmicotone.

«La scorsa estate fanno sapere dal comitato parrocchiale , l'amministrazione comunale ha permesso di far sfilare alcuni carri a 16 metri, pare, persino sprovvisti del collaudo. Forse, perché era impellente spendere i fondi regionali, che altrimenti sarebbero tornati indietro?». E aggiungono: «Disorienta, poi, il rimpallo di responsabilità tra le varie autorità, che a novembre avevano promesso ai carristi più tolleranza sulle misure. Perché oggi tanta rigidità nel voler applicare alla lettera il regolamento? Sembra che l'unica colpa che non si perdona al parroco concludono dal comitato sia quella di aver voluto ascoltare, per una volta, la voce dei protagonisti della festa, i carristi». Sulla vicenda, Cioffi non si è ancora espresso. Ha, però, attivato i canali «diplomatici» per cercare di stemperare le frizioni. Spiace che nell'anno in cui il Covid sia meno opprimente la festa, peraltro orfana dei fondi Poc, non venga colta per rinsaldare la comunità su valori condivisi. Il culto di «Sant'Antuono» a Macerata Campania, nei secoli, si è tipizzato assumendo le dimensioni di un rito collettivo.