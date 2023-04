Rubano paletti di ferro in un campo, scatta l'allarme: denunciati

A Francolise, lungo la strada provinciale per Mondragone, i carabinieri della Stazione di Sant’Andrea del Pizzone, hanno denunciato, per furto aggravato in concorso, un 36enne di Cancello ed Arnone e un 23enne tunisino, risultato irregolare sul territorio.

I militari dell’Arma, intervenuti a seguito di una segnalazione di furto in atto, hanno bloccato i due ladri mentre fuggivano a bordo di un furgone "piaggio" di proprietà dell’italiano, sul quale trasportavano 200 paletti in ferro sottratti da un terreno agricolo. Il materiale rubato, interamente recuperato, è stato restituito al proprietario.