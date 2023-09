Centro antidiscriminazioni Lgbt+, il Comune dice no al rinnovo della convenzione sottoscritta con l'associazione Rain arcigay. A rischio i fondi del Ministero. Stupore e sconforto tra i volontari che replicano: «L'amministrazione sta privando l'intera comunità di un servizio sociale di grande utilità». Il servizio cui fanno riferimento è una progettualità, avviata l'1 giugno del 2022, e finanziata dall'Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che contempla attività di assistenza alle vittime di discriminazioni da orientamento sessuale e identità di genere.

APPROFONDIMENTI Moria di pesci continua nella darsena insabbiata Scuola, incarichi per oltre 800 precari Al via le supplenze Neonata morta in culla, scottature ed ecchimosi sul corpicino: aperta indagine

«Nell'arco di un anno - spiega il presidente dell'associazione, Raul Piccirillo - abbiamo ricevuto 1.911 richieste di aiuto giunte al Telefono Amico e gestito 1.474 ore di psicoterapia e di supporto legale alle persone Lgbti+, inoltre sono stati erogati centinaia di test di screening rapido dell'HIV, della sifilide e dell'epatite C. Tutto in modo assolutamente gratuito per l'utenza e grazie all'impegno quotidiano dei volontari. Da sottolineare che le attività non si rivolgono soltanto agli iscritti dell'associazione ma a tutti i cittadini del territorio. Spiace quindi che l'amministrazione, in quanto partner associato del progetto di cui Rain è capofila, abbia deciso di non rinnovare la convenzione con la quale aveva messo a disposizione dell'associazione un locale di 65 mq nell'ex caserma Sacchi. Una scelta che mette seriamente a rischio la continuità del servizio. Il Ministero, dal quale abbiamo ricevuto i complimenti per l'attività svolta, finanzierà il centro per un altro anno, con risorse che ammontano a circa 80mila euro, ma solo a condizione che venga confermato anche il partenariato e quindi rinnovata la convenzione con il Comune. Il dietrofront dell'Ente, oltre ad arrecare un danno sociale a migliaia di persone su Caserta, comporterà tra l'altro anche l'interruzione delle attività ad Atripalda, in provincia di Avellino, perché la proposta progettuale presentata a suo tempo a Roma era unica e peraltro l'amministrazione irpina ha già dato il suo consenso per il rinnovo».

Da qui l'invito a scongiurare lo sfratto: «Crediamo ancora che un dialogo sia possibile - concludono - in caso contrario saremo pronti a scendere in piazza».

La vicenda è però molto più complessa come si evince dal documento, a firma del dirigente Francesco Biondi, con il quale il Comune motiva il suo no al rinnovo. «Nel percorso attivato sono emerse delle criticità rispetto agli obiettivi iniziali si legge nella nota in particolare è mancata la condivisione nel processo decisionale. Le finalità di un partenariato dovrebbero essere tese invece proprio alla costruzione di reti relazionali basate su scelte condivise e compartecipat». Tra le cause il Comune inserisce anche «una rendicontazione delle attività svolte non esaustiva e poco trasparente nelle modalità di spesa oltre che un deficit informativo sui destinatari delle risorse e sull'imputazione dei costi relativi agli interventi relazionati».

Secca la replica dell'associazione: «La rendicontazione è stata inviata al Governo che è l'ente attuatore del progetto oltre che l'organo di controllo ed è stata ritenuta valida e completa al punto da confermare la progettualità, non eravamo tenuti a inviare gli atti al Comune». Sul caso si sono pronunciati anche i consiglieri Matteo Donisi del Pd e Raffaele Giovine di Caserta Decide. «Ritengo questo episodio molto grave - fa sapere Donisi - e assolutamente inaccettabile se compiuto da un'amministrazione di centrosinistra. Ancora una volta si tenta goffamente di nascondere, dietro il tecnicismo, la volontà politica. In questo caso un dirigente revoca una convenzione adducendo dubbi sulla rendicontazione. Valutazioni che invece spettano a Roma, che ha rifinanziato l'iniziativa».«Chiudere presidi dei diritti in questo periodo storico - denuncia Giovine - è un gesto scellerato.