Il grande cuore di Caserta batte oggi per San Valentino. L'amore è nell'aria e lo sarà per tutta la giornata, insieme con il profumo delle prime colazioni recapitate a domicilio dai romantici «valentini». Il 14 febbraio non è certo una festa comandata, ma ora è il mercato globale a determinare le ricorrenze. San Valentino, un tempo timida opportunità per incontri tête-à-tête, ora evento totalizzante e supermediatico, capace di coinvolgere l'arredo urbano delle città, le vetrine dei negozi, le programmazioni dei locali, dei musei, finanche palestre e centri benessere, facendo irruzione su smartphone e computer, invadendo la privacy e la tranquillità di tutti.

APPROFONDIMENTI Cuori di luce e borghi in love gli itinerari di San Valentino Palapartenope, Gianluca Capozzi torna il giorno di San Valentino dopo 16 anni San Carlo, per San Valentino baci di tutti i tipi: il libro di Marino Niola e Elisabetta Moro

I «valentini» casertani già da alcuni giorni percorrono per gli acquisti le strade dello shopping cittadino. Non solo via Mazzini, ma quest'anno è via San Giovanni ad aggiudicarsi il titolo di «strada dell'amore». Infatti, per l'occasione il Comitato dei commercianti, di cui è presidente Pasquale Frallicciardi, per festeggiare la ricorrenza ha voluto preparare la strada vestendola di tanti cuori rossi, realizzati con scritte che rimandano a versi di canzoni d'amore, creando dei «kissing point» per selfie appassionati. In più nelle vetrine ci sono in esposizione opere d'arte realizzate, così come i cuori, dai partecipanti ai corsi di disegno e pittura dell'Accademia Mary Art. «L'amore in mostra» è il nome dell'iniziativa, che ha lo scopo di portare l'arte fuori dai luoghi convenzionali e avvicinarla al pubblico, conciliando la cultura con lo shopping, in un modo nuovo.

L'invito a innamorarsi dell'arte arriva anche dalla Reggia che per questa giornata suggerisce di regalare alla persona amata bellezza, meraviglia e stupore, tutte insieme in un solo colpo, con #ReggiaCard Leoni. E ancora, Alessandro Del Gaudio, artista di rilievo nazionale con studio a Briano di Caserta, ha realizzato per il San Valentino 2023 l'acquerello «Il cuore dell'automobilista innamorato». Ebbene sì, anche gli automobilisti si innamorano e parcheggiano sui tetti di Palazzo reale, mentre il loro cuore campeggia sul cielo della Terra di Lavoro. Tante le iniziative sorprendenti nella giornata dell'amore, ma è alla sera che si accenderanno le passioni. Si chiama «Amore infinito» lo speciale cocktail preparato all'ombra della Reggia da Giacomo Serao, il bartender capace di mixare arte, cultura e ricerca in enologia. Ecco svelata la preparazione: gin Sabatini, liquore St. Germain, sciroppo di mandarino e gocce di agave. Shaker in coppa Martini e sulla superficie petali di rosa. Il consiglio è di iniziare la serata con questo mix afrodisiaco.

Per non rinunciare al gusto, ma vivere una serata diversa all'insegna dell'allegria, «Contemporanea» in corso Trieste propone una soirée dedicata al divertimento. L'amore si fa in cucina in una sfida culinaria tra coppie. A chi mostrerà la migliore intesa in regalo un corso di cucina. Ma Contemporanea propone anche un dolce valentiniano. Si chiama semplicemente «Us», ovvero «Noi». Ma in quanto alla proposta di dessert c'è una vera esplosione. C'è il cuore al cioccolato bianco e lampone di Guido Sparaco. pasticciere di Castel Morrone. Ma si può stupire l'innamorata anche con la sfogliatella frolla a forma di cuore «Amore di gusto» che Gianni Genovese dalla sua postazione nello chalet di piazza Vanvitelli propone ai clienti. Ovunque tavoli romantici e menù a tema per una cena speciale che sia anche un pretesto per coccolarsi e innamorarsi una volta in più di chi è accanto.