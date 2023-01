Dopo due anni di stop causa Covid, torna a Caserta il grande jazz. Domani riapre DayTwenty9 in via Marchesiello 42, uno dei club più coinvolgenti del panorama musicale campano. Sarà l'occasione per inaugurare una nuova stagione all'insegna di Feelix, associazione no profit per gli appassionati di musica. «L'associazione Feelix - hanno dichiarato Giovanni Taglialatela, presidente dell'associazione, e Tiziana Petrillo, vice presidente - è nata nel 2014 tra amici, un gruppo di più di dieci persone appassionate di musica, tutti professionisti che si dedicano a far vivere questa associazione no profit. Ci riuniamo ed organizziamo degli eventi, dei concerti e talvolta anche delle serate dedicate proprio ai soci.

Nel corso di questi anni, dal 2014 ad oggi, tenendo conto dei due anni di stop delle attività a causa del coronavirus, abbiamo raggiunto quota duemila persona tesserate. Riprendiamo il tesseramento proprio il 5 gennaio. Inoltre, la serata sarà l'occasione anche per brindare insieme al nuovo anno e per conoscere le prossime serate con artisti straordinari che si esibiranno in uno spazio pensato e realizzato per garantire con la qualità del suono un ascolto ottimale della musica». Tra l'altro, nel corso dell'inaugurazione, verrà presentato il ricco calendario di eventi previsto per questi primi mesi del nuovo anno e saranno svelati gli artisti che si esibiranno sul palco del club. Già in passato, prima della interruzione delle attività a causa dell'emergenza pandemica, tantissimi importanti artisti hanno preso parte alle serate di musica jazz organizzate da Feelix: da Fausto Mesolella a Fabrizio Bosso.

«Ci sono stati due anni di fermo dell'associazione Feelix - hanno poi aggiunto Giovanni Taglialatela e Tiziana Petrillo - ma abbiamo continuato a fare delle attività all'esterno e concerti. Finalmente adesso la sede riapre e gli artisti potranno tornare ad esibirsi sul palco del club più cool del panorama musicale campano». Feelix ha già registrato il sold out fin dall'apertura delle prenotazioni per il suo primo evento del 2023 nella sala che da anni ospita imperdibili appuntamenti di musica jazz. «Siamo ritornati con la nostra associazione - hanno concluso Taglialatela e Petrillo - per riproporre la fusione tra il feeling del ritmo anglosassone-afroamericano e il felix di latino statico timbro. Ed è immediato il richiamo alla splendente Campania Felix». L'appuntamento con il grande jazz è per domani alle 20,30.