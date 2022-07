Il litorale domitio è sold out: spiagge piene ma mare non al top

È boom di presenze lungo tutto il litorale domitio. In queste settimane di grande caldo, le spiagge casertane stanno facendo registrare numeri davvero importanti, riconfermando i già ottimi risultati dello scorso anno. Migliaia di turisti hanno scelto il litorale come meta delle proprie vacanze, prendendo d'assalto i vari stabilimenti balneari delle diverse località. Soprattutto durante il fine settimana, le spiagge pullulano di gente di ogni età, che si intrattiene in riva al mare fino a tarda sera. Ciò accade anche grazie alle numerose attività organizzate dagli stessi lidi, meta prediletta soprattutto dai più giovani, amanti degli aperitivi e dei dj set. Tutto ciò nel corso del mese di luglio, quando la maggior parte delle persone, in settimana, è ancora a lavoro. Ciò significa che, ad agosto, i numeri riguardanti le presenze lungo le spiagge del litorale, quasi sicuramente, lieviteranno ulteriormente verso l'alto. È in questo periodo dell'anno, infatti, che la maggior parte dei turisti si stabilisce definitivamente presso le diverse cittadine balneari del casertano. E se il buongiorno si vede dal mattino, si prospetta davvero un agosto di fuoco: le case in affitto sono quasi tutte sold out.



Nel frattempo, le amministrazioni locali continuano ad organizzare eventi che intratterranno i visitatori fino al termine della bella stagione. In particolare, Baia Domizia, con le molte iniziative programmate dall'amministrazione cellolese ed aurunca, si candida ad essere la vera regina del litorale. Proprio come l'anno scorso, il principale polo d'attrazione della cittadina in riva al mare resta l'«Arena dei pini», che ospiterà artisti di primissimo livello. Solo poche sere fa, all'interno della struttura completamente gremita in ogni ordine di posto, si è esibito Mahmood, uno dei cantanti più in voga del momento.



La maggior parte dei concerti, naturalmente, si terrà durante il mese di agosto, con la città piena. In questo periodo, infatti, si esibiranno Tommaso Paradiso, Enzo Avitabile, i Pinguini Tattici Nucleari, Gigi D'Alessio e Fiorella Mannoia. Nomi importanti, che attireranno a Baia Domizia visitatori provenienti dalle varie zone della regione e dal basso Lazio.



Sfortunatamente, nonostante gli ottimi numeri registrati finora, in queste settimane, lungo il litorale, si sono verificate alcune problematiche che hanno fatto storcere il naso a più di un turista. In particolare, non possono non essere menzionate quelle relative alla qualità delle acque, alla sicurezza ed alla viabilità. Il mare non ha convinto tutti: ciò, principalmente, a causa della presenza delle alghe. Queste ultime, infatti, tendono ad ingiallire l'acqua. Stando agli studi dell'Arpac, però, dovrebbe trattarsi di un fenomeno naturale, forse accentuato dallo sversamento dei liquami nei fiumi limitrofi.

Continuano, inoltre, gli episodi di violenza legati ad una movida notturna troppo spesso selvaggia. A Baia Domizia, nonostante le varie ordinanze promosse per limitare le scorribande di alcuni incivili, non si riesce a mettere uno stop al fenomeno delle risse. I residenti del posto, così come gli stessi gestori delle attività commerciali, sono sempre più preoccupati da queste situazioni violente. Come se non bastasse, aumentano anche i numeri relativi ai furti negli appartamenti delle località balneari. In settimana, un uomo dell'est Europa, dopo aver svaligiato una casa vacanza di Baia Domizia, è stato fermato dai carabinieri di Minturno solo dopo un lungo inseguimento stradale, terminato lungo la Formia-Cassino.