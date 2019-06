CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 15 Giugno 2019, 10:26

Non solo è sparita la marea verde petrolio che sabato e domenica scorso ha fatto scappare i bagnanti dalla spiaggia Domiziana e sprofondare nello sconforto gli operatori turistici della zona che aspettavano con ansia il primo settimana di bel tempo per iniziare finalmente la stagione. Ma il mare che bagna Castel Volturno, Mondragone e tutto il resto della costa Casertana è tornato limpido e cristallino.ACQUA CALMAPeraltro, in questi giorni non ci sono particolari correnti, il che rende l'acqua calma, e si può apprezzare in pieno la favorevole condizione ambientale. Ma lo choc dello scorso fine settimana non è ancora passato del tutto. I gestori dei lidi temono che nonostante il mare non sia più torbido, ma di un invitante colore blu, i bagnanti disertino la costa Domiziana, preferendogli o quella pontina (nonostante sia difficile da raggiungere), o i parchi acquatici. Intanto, il mare casertano incassa anche i risultati ufficiali dell'agenzia regionale per la protezione ambientale che ha eseguito prelievi e analisi straordinarie dopo il recente tilt. I risultati dell'Arpac sono negativi nell'accezione scientifica del termine e vale a dire che non hanno rilevato alcuna criticità. Il mare che bagna il litorale, come pubblicato sul sito internet www.arcacampania.it di terra di lavoro, tranne per le aree a ridosso delle foci dei corsi d'acqua, come quelle dei Regi Lagni e del fiume Volturno, è sicuro e balneabile. I quattro sindaci della costa casertana, insieme a quelli della riviera flegrea, interessata dallo stesso fenomeno, hanno scritto e diramato ieri un documento congiunto in cui assicurano i propri cittadini sui rischi per la salute pubblica legati alla balneazione.