Castel Volturno, il matrimonio dei super fans con benedizione di Cherubini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 14 Luglio 2019, 07:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sposarsi a Castel Volturno, su un palco fronte mare davanti a 35.000 persone. Quando a organizzare l'evento è un artista folle come Jovanotti è possibile. Lo è stato per Cristina e Gaetano, una giovane coppia dei Campi Flegrei che è stata unita in matrimonio durante il «Jova beach party» di ieri direttamente dal mattatore dell'evento, Lorenzo Cherubini. La mattina in municipio per la cerimonia classica, il pomeriggio la festa nel circo messo su al Lido Flava sulla Domiziana.