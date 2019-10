Lunedì 14 Ottobre 2019, 08:17 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2019 08:18

Nel secondo weekend di ottobre, il centro orafo «il Tarì» di Marcianise conferma il consueto appuntamento autunnale con «Mondoprezioso», salone dell’oreficeria made in Italy.Con ottantotto aziende in esposizione ed oltre cento operatori stabili aperti per l’occasione, il secondo appuntamento annuale firmato Tarì e dedicato al mondo dell’oreficeria italiana conferma al centro di produzione orafa campano una posizione di rilievo non solo nel panorama nazionale ma anche europeo e mediterraneo.Ad arricchire i quattro giorni di esposizioni dedicati agli operatori del settore la mostra «Queens in the king’s garden» dedicata ai gioielli «da regina» ed una mostra fotografica dedicata alle quattro stagioni vissute alla Reggia di Caserta attraverso l’obiettivo del fotografo Luciano D’Inverno.