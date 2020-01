«Il Governo Conte sarà al fianco del comitato Macrico Verde nella battaglia a sostegno di un'area inedificabile contro ogni forma di speculazione». Lo ha ripetuto più volte, ieri mattina, la senatrice del M5S e presidente della commissione Ambiente, Vilma Moronese, in occasione della conferenza stampa tenuta da Sergio Tanzarella e Maria Carmela Caiola nella residenza del vescovo emerito Raffaele Nogaro in piazza Ruggiero a Caserta. Una tesi rafforzata anche da un sms del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, letto in conferenza: «Sono convinto anch'io scrive Costa che la destinazione urbanistica F2 sia la soluzione migliore per l'ex Macrico». Un messaggio che sembra restituire fiducia e speranza a chi, da quasi vent'anni, tenta di sottrarre l'ultimo polmone verde della città alla cementificazione.



ACCUSE AL PD

«È la prima volta da quando abbiamo fondato il comitato nel 2001 fa notare Tanzarella - che un ministro condivide apertamente la nostra posizione. Spiace invece per tutti quei politici, tra questi molti del Pd, che hanno basato una intera campagna elettorale sull'importanza di tutelare il Macrico e trasformarlo in un parco verde per poi rimangiarsi tutto una volta eletti». È lo stesso Tanzarella a ripercorrere le tappe salienti del percorso «che sostiene ha impedito fino ad oggi a speculatori, affaristi, costruttori e politicanti di mettere le mani su quest'area. Ci hanno provato in mille modi: con il parco aerospaziale e con la cittadella universitaria, con il progetto dell'Unità d'Italia e con l'incubatore di imprese, con l'albergo per gli studenti, le palafitte per gli artisti, il teatro, i parcheggi, il progetto di una strada larga venti metri e, di recente, con una scuola. Sono tutti espedienti per entrare' nel Macrico, espropriare l'area e costruire. Noi non lo permetteremo». Un timore che sarebbe confermato anche dal Puc in via di definizione.



SPAURACCHIO PUC

«Fonti interne al Comune spiega in merito Caiola ci dicono che il Puc prevede nuove cementificazioni nel 60% dell'area, mentre nella restante parte si andrebbe a recuperare l'esistente (capannoni, hangar e costruzioni in muratura). Questo scenario era intuibile già esaminando il preliminare, nel quale era più che evidente la volontà di costruire in tutte le zone Asi e in tutte le caserme dismesse. Una decisione che contesteremo in ogni sede». «A tutto ciò aggiunge Caiola occorre poi aggiungere che il Comune risulta inadempiente sia nei confronti del decreto interministeriale numero 1444 del 1968, che impone vengano destinati 9mq di verde per abitante mentre a Caserta si registra un dato inferiore ai 5mq, sia nei confronti della legge numero 10 del 1993 che impone ai Comuni, con popolazione superiore ai 15mila abitanti, di piantare un albero per ogni neonato. Con la conversione a verde pubblico del Macrico, l'Ente potrebbe garantire il rispetto di queste norme e al contempo migliorare la qualità di vita dei cittadini».



LA BATTAGLIA DEI VINCOLI

Dal 2008, a seguito delle battaglie legali e popolari portate avanti dal mondo associativo, il Macrico è stato anche sottoposto a vincolo storico-artistico dal Ministero per i Beni culturali. Un vincolo reiterato anche nel 2013 con decreto numero 1875. Un vincolo che, pare, aver frenato solo in parte i desideri speculativi. Il comitato infatti ne ha per tutti. Anche per l'Istituto diocesano di sostentamento clero, proprietario dell'area fin dal 1984. «È singolare questo silenzio da parte dell'Idsc commenta Tanzarella che da venti anni tace, non esige che il Macrico venga riqualificato, rinunciando a un suo diritto, non si confronta e continua a pagare tasse altissime per un'area di 330 mila metri quadrati». Infine l'appello al sindaco, alla sua giunta e a tutti i consiglieri a portare finalmente in consiglio comunale, per l'approvazione, la variante al piano regolatore che consenta di modificare la destinazione urbanistica dell'area e trasformarla in F2 e quindi verde pubblico inedificabile. In questa direzione va la nuova campagna di sottoscrizione che mira a raggiungere oltre diecimila adesioni in sei mesi. Il primo a firmare è stato, ieri mattina, il vescovo Raffaele Nogaro da sempre al fianco del comitato Macrico verde. Sono quaranta, fino ad ora, le associazioni e i movimenti che hanno aderito alla petizione. Ultimo aggiornamento: 10:07