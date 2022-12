Un frutto può riscattare la storia di un paese. È quanto accaduto a Parete, comune della provincia di Caserta, che ha fatto della fragola il suo simbolo e il suo più grande vanto, attraverso l'istituzione del Museo della fragola. «L'idea è nata a opera dell'amministrazione comunale di Parete nel 2017 per valorizzare un'eccellenza della nostra terra» afferma Assia Iorio, direttrice dell'associazione La Tenda, che dal 2018 gestisce il complesso museale. Poi aggiunge: «Il nostro comune è popolato da grandi produttori ed esportatori di fragole, in particolare della qualità soprannominata Sabrina. Il museo è nato dall'esigenza di comunicare e valorizzare questa nostra tradizione. L'associazione di cui sono la direttrice si occupa dal 2018 dei servizi erogati dall'ente museale».



Immediatamente il museo si è aggiudicato il primato di unico in Italia per il suo genere, attirando a sé tanti visitatori. «L'esposizione ha fini didattici, è adatta perciò soprattutto a un pubblico di bambini e famiglie. È tutto disposto, spiegato e illustrato sottoforma di gioco: i nostri piccoli visitatori, attraverso l'esperienza laboratoriale che mette in azione i cinque sensi, scoprono le peculiarità del frutto della nostra terra. Toccando, guardando, annusando, udendo e assaporando conoscono le caratteristiche botaniche e le proprietà nutritive della fragola». Ma il Museo della fragola non si limita ad attrarre prettamente bambini: attraverso la festa della fragola, celebrata ogni anno durante il periodo pasquale, appassionati del gustoso frutto rosso da ogni parte della Campania si recano a Parete. «La festa della fragola è il nostro evento più importante. Per l'occasione apriamo le porte del cortile, allestendo una serie di attività, come il mercato delle fragole; performance di chef che rielaborano in mille modi il nostro frutto; laboratori artistici».

Il Museo della fragola, oltre a essere un luogo di celebrazione culturale di un prodotto locale, è inserito in un complesso architettonico che ha segnato la storia di Parete: il palazzo ducale. «In origine, quello che oggi appare come un signorile palazzo, molti anni fa era un castello» racconta la direttrice. La sua edificazione risale, con ogni probabilità, al XI secolo, diventando una delle fortezze erette dai Normanni con finalità difensiva. Nel corso degli anni i rimaneggiamenti che ne hanno modificato l'architettura sono stati tanti. Il primo risale tra il XII e XIII secolo, quando fu aggiunta alla struttura originaria quella che è stata poi soprannominata casa-torre, ovvero una edificazione rettangolare, collegata al plesso portante attraverso un edificio più basso. Corrispondente all'attuale palazzo ducale, la casa-torre fu costruita come residenza dei feudatari, divenuti con il tempo signori di Parete. Tra i possessori più illustri del castello vi furono i Caracciolo. Nel 1615 i De Lonny vendettero ai Caracciolo di Avellino la proprietà, segnando la sua storia, ma anche il cambiamento della sua architettura: Marino Caracciolo fu colui che maggiormente stravolse la fisionomia della struttura, apportando modifiche ancora oggi visibili. Un suo successore, Marino III Caracciolo di Avellino, dopo essere stato investito del titolo di primo duca di Parete dal re Filippo, vendette nel 1675 il feudo a Francesco Moles per 65mila ducati, iniziando così la dinastia dei Moles stanziata nel castello, con il titolo di duchi.



Questo lungo passaggio di mano in mano del titolo nobiliare e della proprietà del palazzo cessò quando la duchessa Teresa Caracciolo, nona duchessa di Parete, vendette nel 1817 la sua proprietà a Vincenzo D'Alterio. Quest'ultimo, a sua volta, cedette diverse aree del palazzo e della corte circostante a svariati proprietari. Tale dispersione ha portato, nel corso degli anni, all'edificazione di numerose costruzioni adiacenti, che hanno così mutilato i luoghi del centro antico. L'edificio ha svolto un ruolo importante anche durante il periodo fascista, come testimonia la ben conservata iscrizione presente sulla parete dell'ultimo piano, che recita: «La milizia è l'aristocrazia del fascismo». Ma la più grande distruzione è avvenuta nel 1980 con il terremoto dell'Irpinia: da quel momento in poi il palazzo, deteriorato dal sisma, è stato abbandonato a uno stato di crescente degrado. «Inizialmente, quando è partita la nostra mobilitazione, il castello riversava in uno stato di grave incuria. Ogni cittadino di Parete, credo, sognasse la riqualificazione del palazzo ducale. Questo desiderio è divenuto realtà grazie allo stanziamento di fondi europei, che ne hanno consentito la ristrutturazione». Oggi al suo interno non c'è solo il Museo della fragola, ma anche una biblioteca, una casa della musica, aule studio e il Pam Parete Art Museum, che al momento ospita la mostra Oltre l'Immagine 2022. «Abbiamo inaugurato il 18 dicembre questa nuova mostra, con il fine di valorizzare il nostro territorio e gli artisti autoctoni. Quest'anno il tema portante è Persona: una storia da raccontare» dichiara ancora Assia Iorio.



Tuttavia, nonostante il palazzo appaia migliorato nel suo aspetto, nella struttura e nella sua destinazione d'uso, sono ancora tante le criticità che lo caratterizzano: «Ancora oggi sono in lista d'attesa dei progetti per arginare altre problematiche del palazzo. Si tratta di un edificio davvero grande e di conseguenza numerose sono le urgenze». Ciò a cui la direttrice si riferisce non è solo un miglioramento architettonico, ma la possibilità di rendere accessibile la visita all'edificio a tutti i cittadini, anche a chi presenta difficoltà motorie. «Andrebbero rifatte le facciate e alcuni locali interni, ma ciò che maggiormente credo sia importante è l'accessibilità. Manca un ascensore per raggiungere i piani superiori. Noi cerchiamo di ovviare come possiamo a questo problema, ma siamo consapevoli del fatto che la visita autonoma alle stanze è preclusa a una fascia della popolazione. Abbiamo compilato tutti i documenti burocratici necessari a risolvere questo deficit, attendiamo fiduciosi».