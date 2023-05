Il nucleo cinofili in azione a Villa Literno, raffica di controlli e due arresti

Con sè aveva la droga: è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere un 52enne algerino che, dopo la perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 207,50 grammi di hashish e materiale da taglio e confezionamento.

E' successo a Villa Literno, dove i carabinieri della locale stazione con i militari della sezione radiomobile della compagnia di Casal di Principe e del nucleo cinofili di Sarno, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il servizio coordinato i militari dell’Arma hanno notificato un ordine di esecuzioni per l'espiazione pene degli arresti domiciliari, emesso dalla Procura del tribunale ordinario di Napoli Nord, a carico di un 57enne di Villa Literno, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato commesso in Villa Literno nel 2014.

Sono stati poi controllati 15 veicoli e 40 persone ed elevate 2 sanzioni amministrative per detenzione per uso personale di complessivi 10 grammi circa di hashish.