Ecco il nuovo centro storico: «Il concorso vinto da quattro architetti»

Bando di concorso per la valorizzazione del centro storico di Cesa, ecco i vincitori. La migliore idea progettuale è stata quella di un gruppo di lavoro composto da quattro architetti, Laura Falcone, Bruna Vendemmia, Fabrizio Bossi, Ciro Committante. Il loro progetto di riqualificazione di piazza De Michele e Villa Aldo Moro ha ottenuto il primo posto, nell'ambito del bando di concorso indetto dal comune.

«La nostra amministrazione ha ottenuto un finanziamento regionale - ricorda il sindaco Enzo Guida - che finanziava la qualità dell'architettura, per avviare una gara di progettazione. Abbiamo voluto puntare sulla riqualificazione del centro storico». Il concorso di idee prevedeva il riconoscimento di un premio per il vincitore, ma anche per i classificati al secondo e terzo posto in graduatoria. Il secondo classificato è il gruppo di progettazione composto da Renato Cristiano, Rosario Pane, Marco Staiano, mentre al terzo posto si è piazzato ESSEapROGETTI Studio Srls (Gaetano Festa, Antonio Cristiano, Domenico Iovinella, Maurizio Messore). Ora, il gruppo vincitore del concorso dovrà completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del progetto di fattibilità tecnica economica. Nei prossimi giorni il progetto sarà presentato ufficialmente. «È un progetto importante - aggiunge il primo cittadino - che può rappresentare un cambio dell'aspetto del nostro paese e del suo centro storico. A questa iniziativa hanno lavorato gli assessori e i consiglieri comunali delegati, vale a dire Cesario Villano per i Lavori Pubblici, Domenico Mangiacapra per l'Urbanistica, Francesco Maria Turco per il decoro urbano. L'idea che è risultata vincitrice prevede l'acquisizione al patrimonio comunale e l'abbattimento di un edificio che si trova in piazza De Michele, progetto a cui stiamo lavorando. Inoltre, abbiamo partecipato ad una serie di bandi nazionali, nella speranza di poter ottenere i fondi per la realizzazione di questo progetto».

Intanto, il comune di Cesa è stato premiato con più di sette milioni di euro per abbattere e ricostruire due edifici scolastici: la scuola elementare Rodari di via Campostrino e la scuola media Bagno. L'intervento per la Rodari è pari a due milioni e duecento mila euro, mentre per la media Bagno l'importo è di circa cinque milioni di euro. «Stiamo cercando di cogliere tutte le opportunità possibili - continua Guida - in materia di edilizia scolastica. Abbiamo l'opportunità di avere edifici completamenti nuovi: scuole moderne, sicure e funzionali. Lo scopo è quello di procedere alla quantificazione dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in Campania, con la costituzione di un elenco di progetti coerenti con le linee di intervento del Pnrr, da valorizzare all'interno degli avvisi predisposti dal ministero dell'Istruzione. Inoltre, questi progetti potranno trovare ingresso nella programmazione regionale, cofinanziata con fondi europei, nazionali e regionali, in materia di edilizia scolastica».