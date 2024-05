Il nuovo codice dei contratti, focus con l'Ordine degli Architetti Ppc di Caserta

Il nuovo codice dei contratti pubblici sarà al centro di un interessante percorso di formazione e professionale che il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Ppc della Provincia di Caserta ha promosso per giovedì 30 maggio, nella sala consiliare del palazzo della Provincia, nell’area ex Saint Gobain. Ad un anno esatto dalla sua entrata in vigore, le novità, i cambiamenti e le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, contenente il Codice dei contratti pubblici, saranno trattate e discusse nell’ambito del seminario rivolto agli architetti e ai professionisti del settore che quotidianamente sono chiamati a fare i conti con le nuove norme in esso contenute.

L’iniziativa, patrocinata dal Cnappc (Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori), dalla Regione Campania e dalla Provincia di Caserta, avrà inizio alle ore 15 con i saluti dei presidenti dell’Amministrazione provinciale, Giorgio Magliocca, e dell’Ordine degli Architetti Ppc di Terra di Lavoro, Raffaele Cecoro.

Ad introdurre il tema della giornata sarà Tiziana Campus, consigliere segretario del Cnappc con delega ai Lavori Pubblici, con a seguire gli interventi di Rino La Mendola, presidente dell’Ordine degli Architetti Ppc della provincia di Agrigento, dell’avvocato amministrativista Luigi Adinolfi e, infine, di Antonio Finocchio, esperto Bim, sulla progettazione digitale e sugli obblighi del nuovo codice.

Le conclusioni saranno affidate a Bruno Discepolo, assessore all’Urbanistica e al Governo del Territorio della Regione Campania, che illustrerà anche l’azione di pianificazione e programmazione urbanistica che la giunta regionale sta portando avanti ed attuando in Campania.