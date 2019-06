CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 5 Giugno 2019, 08:40 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2019 08:45

Terra di Lavoro, terra di Poste. Nel solo capoluogo sono otto gli uffici postali di cui quattro operanti anche in orario pomeridiano a testimoniare una fiducia dei casertani nel risparmio postale che vale (stando ai dati diffusi dalla Banca d'Italia) circa 13 milioni di euro in tutta la provincia.Ma la fiducia nel risparmio dall'altro non premia la fiducia negli uffici postali, vittime di disservizi e manutenzioni che in questa fine primavera proclamano la chiusura (temporanea, ma con 60 giorni da scontare) dell'ufficio di Caserta Centro, in via del Redentore. Perennemente oggetto di manutenzioni e più volte chiuso per più giorni negli ultimi mesi, lo storico edificio riaprirà solo a inizio agosto, come comunicato ieri dalla filiale Poste italiane di Caserta. Abbandonato dagli uffici direttivi e dal telegrafo nel 2001 che saranno prima destinati al complesso di viale Ellittico e, poi, nell'area Saint-Gobain (dopo la vendita della struttura all'allora Seconda Università) la struttura di via del Redentore è rimasta in uso finora solo al piano terra per l'ufficio di Caserta Centro. Cambia qualcosa nel 2015, anno in cui (per rispondere prima alle continue cadute di calcinacci e, poi, probabilmente, a una nuova politica della filiale provinciale) cominciano dapprima i lavori di messa in sicurezza e, poi, gli attuali lavori destinati a riaccogliere forse la direzione di filiale, anche se non si sa bene quando. Nei disservizi sono gli utenti a rimetterci tempo e pazienza.