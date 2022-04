Il Palazzo Vecchio di Caserta cade a pezzi: un altro salasso per il Comune

Il Palazzo Vecchio in piazza Vanvitelli rappresenta uno dei biglietti da visita della città della Reggia. Ma le sue condizioni non sono certo delle migliori. In soli cinque mesi sono stati numerosi gli interventi che il Comune ha dovuto effettuare per sistemare una struttura che se ne sta cadendo letteralmente a pezzi. Tante le segnalazioni che il viceprefetto vicario della Prefettura di Caserta e il dirigente dell'Ufficio Tecnico Logistico...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati