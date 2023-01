«Tutti i particolari non li ricordo ma l'emozione provata davanti al Papa sì, la sua mano che stringeva la mia, mi chiese qualcosa, io impacciatissimo chissà cosa gli risposi, una carezza e poi mentre lui si allontanava tante persone che chiedevano a me cosa mi avesse detto il Papa». Danilo Tedesco, maddalonese ventiduenne, in videotelefonata da Bologna rigira fra le mani la foto che lo ritrae con Benedetto XVI, è lui il bambino che guarda meravigliato il pontefice, aveva 8 anni, era il 19 ottobre del 2008, vestiva la divisa delle grandi occasioni di allievo del Villaggio dei ragazzi, la divisa e il basco blu.

APPROFONDIMENTI Ratzinger, fedeli e capi di Stato Ratzinger, la salma a San Pietro Ratzinger, intervista al cardinale Sepe

«Quella mattina racconta Danilo fui scelto con un altro gruppetto di compagni, ci dissero di metterci la divisa buona, con la cordellina dorata e i guanti bianchi perché saremmo andati a Pompei dove era atteso il Papa. Non stavo nei panni dalla contentezza, anche per il viaggio che mi aspettava, una novità. Viaggiai nell'auto del dottor Nunzio Cappuccio che era nell'amministrazione presieduta da padre Miguel Cavallè e diretta da padre Alfonso Lopez dei Legionari di Cristo».

Ma dove avvenne l'incontro col Papa? «Nel corridoio che porta alla sacrestia del santuario dice , la chiesa era affollatissima, noi del Villaggio ci avevano messi di lato all'altare dove Benedetto XVI aveva recitato il Rosario, noi eravamo la guardia d'onore. Il Papa, finita la cerimonia, passò nel corridoio, mi vide e si fermò, sorrideva, mi parlava, mi stringeva la mano, mi regalò una corona del Rosario che benedisse in mia presenza. Poi tante persone ad accarezzarmi, io ero quello che aveva parlato col Santo Padre, mi ritenevano un privilegiato, io non capivo niente per l'emozione». Danilo Tedesco vive a Bologna dove ha trovato lavoro, del Villaggio conserva il più caro ricordo, da convittore vi entrò che aveva quattro anni, frequentò l'asilo e le prime tre classi elementari, vi tornò per i tre anni della scuola media e poi alle superiori, allievo della scuola alberghiera, ricorda bene la direttrice Linda D'Onofrio, l'allegria dei compagni. Il contatto che ne abbiamo avuto è stato agevolato dal preside dell'istituto Claudio Petrone contento dell'accostamento del Villaggio al ricordo del Papa emerito scomparso; Francesco, il papà di Danilo che è secondogenito di tre figli, ci mette in contatto. Dopo il diploma conseguito a Maddaloni nel 2020 Danilo Tedesco s'è dato subito da fare, un primo lavoro a Salsomaggiore, poi a Bologna, qui ha conosciuto la fidanzata, Dalila, anche lei maddalonese e si fecero matte risate quando si presentarono. «Seguirò la cerimonia funebre dice Danilo con un pensiero a mia mamma che non c'è più perché diceva che ero l'amico di papa Benedetto XVI».