CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 9 Maggio 2019, 10:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un'interruzione del servizio di erogazione idrica a Mondragone. È la seconda nello spazio di meno di trenta giorni. L'erogazione sarà sospesa da domenica sera alle 22 fino alle ore 20 di lunedì 13 maggio. Ed è necessaria per l'esecuzione di lavori urgenti sulla rete idrica comunale da parte della società Eni Acqua Campania. Perciò, il sindaco Virgilio Pacifico ha disposto, con un'ordinanza, la chiusura per lunedì di tutte le scuole e di tutti gli uffici pubblici privi di idonei serbatoi idrici.La chiusura è stata disposta per lunedì ma non si esclude possa andare anche oltre, qualora gli interventi necessari per il ripristino della funzionalità idrica dovessero prolungarsi oltre il previsto. Sembra infatti che il guasto questa volta sia complesso e la sua riparazione possa richiedere più tempo di quanto programmato. Continuano così i lavori da parte di Eni Acqua Campania e del Consorzio Idrico di Terra di Lavoro per cercare di ammodernare e sistemare la rete idrica del territorio di Mondragone e per eliminare le dispersioni presenti, causa spesso dei cali di pressione nell'erogazione. Questo anche in vista dell'estate, quando il servizio va potenziato per rispondere alle esigenze dell'accresciuto numero di presenze, per l'arrivo dei vacanzieri e dei proprietari delle seconde case.