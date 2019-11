Un'offerta di 16mila euro su un valore di 30mila per acquistare alcune attrezzature per caseifici sotto sequestro per ordine della Procura antimafia nell'ambito di una inchiesta del 2017, ritenuti nella disponibilità di Francesco Zagaria, detto «Ciccio e Brezza» provoca, di riflesso, una perquisizione giudiziaria nello studio legale del penalista Nicola Leone, stimato professionista del foro da anni impegnato anche in politica. E provoca pure le sue dimissioni dall'incarico di assessore all'Urbanistica e Lavori pubblici del Comune di Santa Maria Capua Vetere.

Una vicenda giudiziaria che nulla c'entra con l'attività amministrativa, anche se l'avvocato Leone, per ragioni di opportunità e per tenere ben distinte le due cose ha ritenuto dover presentare nelle mani del sindaco le sue dimissioni dalla carica.

È successo ieri mattina tutto nel giro di poche ore. Le dimissioni di Leone sono arrivate dopo la perquisizione eseguita nel suo studio legale dai carabinieri insieme ai pubblici ministeri antimafia Alessandro D'Alessio e Maurizio Giordano (presenza di un magistrato prevista in casi simili) e con l'assistenza di un'avvocatessa del Consiglio dell'ordine forense, così come prevede la legge, pena la nullità del provvedimento.

Gli inquirenti cercavano una proposta-offerta di vendita da parte di un cliente del legale formalizzata all'epoca nello studio dell'avvocato Leone e inoltrata dalla posta certificata del suo account all'amministratrice giudiziaria della vendita dei beni sotto sequestro: offerta che, peraltro, aveva avuto via libera dal gip del tribunale di Napoli dopo il parere della Procura antimafia. Nel frattempo, con la collaborazione di Francesco Zagaria (diventata gola profonda nel processo a carico del medico ed ex sindaco di Capua, Carmine Antropoli il cui processo è fissato il 20 novembre), il neo pentito avrebbe informato i pubblici ministeri che quella offerta in realtà era stata formulata dall'amministratore della società per suo conto. Circostanza che ha fatto ipotizzare un ritorno delle attrezzature delle società dei due caseifici ubicati nella zona di Capua e Pignataro, allo stesso Zagaria e moglie di quest'ultimo.

Di qui, la «cucitura» del reato di attribuzione fittizia di beni, con l'aggravante del favoreggiamento camorristico, estesa all'avvocato Leone che ha inviato l'offerta all'amministratrice giudiziaria di quei beni, Olga Orecchio, indagata pure lei. Nell'elenco degli indagati ci sono anche l'ex socio e liquidatore Domenico Farina di San Prisco, il nuovo amministratore Luca Pepe di Grazzanise, oltre che allo stesso Zagaria.

Nel corso dell'accesso allo studio legale, gli inquirenti hanno avuto dalle mani dell'avvocato Leone il fascicolo presente con altri nel suo archivio relativo alla procedura che cercavano e dal quale hanno acquisito le copie di interesse e l'atto di offerta. Il penalista, che difendeva Zagaria anche per altri procedimenti come i sequestri delle attrezzature dei caseifici, ha rinunciato anche alla difesa degli altri suoi assistiti tra i quali Domenico Farina, sotto processo con rito abbreviato a carico di altre sei persone accusate, a vario titolo, di estorsione e riciclaggio, con l'aggravante mafiosa. Processo, la cui prossima udienza è fissata per lunedì. Per questa vicenda, l'avvocato si è detto fiducioso nella magistratura. A difenderlo c'è il sindaco di Santa Maria, Antonio Mirra. Dall'amministrazione comunale è arrivata una nota. «Le dimissioni da assessore dell'avvocato Leone precisa una nota del Comune sono motivate dalla opportunità di potersi difendere al meglio per dimostrare la sua estraneità ai fatti senza alcun coinvolgimento dell'amministrazione comunale».

