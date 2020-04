«Sono stanco di assistere a una sorta di scontro tra tifoserie: lasciamo lavorare la magistratura inquirente nei confronti della quale abbiamo massima fiducia». Così Antonio Fullone, provveditore delle carceri della Campania ha commentato le presunte violenze a cui sarebbero stati sottoposti i detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere denunciate nei giorni scorsi dai garanti dei detenuti di Napoli e della Campania. «Il carcere - ha aggiunto Fullone - non può essere trattato come fosse materia da stadio, è un mondo troppo delicato e troppo importante, un luogo di sofferenza e di fragilità che non ha bisogno di ulteriori tensioni». Ultimo aggiornamento: 16:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA