Il questore Grassi visita il commissariato di Sessa Aurunca e poi va in Comune e dalla Municipale

Il questore di Caserta, Andrea Grassi, è stato stamane a Sessa Aurunca in visita al commissariato di pubblica sicurezza, dove ha incontrato il dirigente ed i poliziotti in sevizio presso quell’ufficio. La visita è stata occasione per ribadire l’importanza del bene della sicurezza, che si realizza anche attraverso un’efficace attività di controllo del territorio.

Nel corso della mattinata, inoltre, il Questore ha fatto visita al sindaco di Sessa Aurunca, Lorenzo Di Iorio, e al comandante della Polizia locale, tenente colonnello Emerito Pasqualino, intrattenendo, in un clima di cordiale collaborazione, un proficuo colloquio.

Nel corso dell'incontro è stata evidenziata l’importanza di una sinergica collaborazione tra Istituzioni e forze di polizia, per migliorare il servizio reso alla comunità.