Aversa, il club di calcio acquistato dalla holding del principe

Il Real Agro Aversa, società di serie D (girone I), è della Casa Reale Holding Spa del principe Emanuele Filiberto di Savoia. Il giorno dopo la sconfitta interna con la capolista Catania sulla pagina social della società è stata pubblicata la notizia del passaggio di consegne alla nuova dirigenza che già detiene la proprietà del Savoia. Una notizia che era già nell’aria fin dal dicembre scorso quando le parti decisero che allora non era ancora il momento di chiudere l’operazione.

Nel lungo post del presidente Pellegrino, si legge che la società del principe è stata «l’unica società che si è avvicinata con fatti concreti, e non a chiacchiere, mostrando interesse a sostenere e, di fatto, a salvare la squadra. La città ora ha una grande opportunità per convincere questi importanti imprenditori a proseguire il calcio ad Aversa. Chiaramente, la Casa Reale Holding nei mesi a venire, qualora dovesse sentire la vicinanza della città, degli imprenditori locali e dell’amministrazione sono certo che proseguirà il percorso da me iniziato, e valuterà le opportunità che la nostra città potrà offrire attraverso le istituzioni cittadine, la classe imprenditoriale e la tifoseria stessa».