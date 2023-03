Giornata internazionale della donna, al Real sito di Carditello sono di scena le regine. La Fondazione ha promosso una serie di attività per domani, domenica 5 marzo.

«Alle 11.30 spiegano dalla Fondazione ci sarà un incontro con la studiosa Annamaria Migliaccio, per una visita accompagnata di approfondimento sulle donne della famiglia reale borbonica. Per l'occasione, eccezionalmente, sarà possibile ammirare una riproduzione storica dell'abito di Donna Tammarese, esposto al sito reale come omaggio a tutte le donne. Una testimonianza dell'antico costume del territorio è rintracciabile grazie all'iniziativa di re Ferdinando IV che, nel 1786, fece ritrarre i costumi delle province del regno». Durante il regno borbonico furono dieci le regine, o aspiranti tali, che hanno vissuto nel Regno di Napoli, diventato poi delle Due Sicilie. Da Maria Amalia di Sassonia a Maria Sofia di Baviera, passando per Maria Carolina, Lucia Migliaccio, Julie Clary, Carolina Bonaparte, Maria Clementina d'Asburgo, Maria Isabella di Borbone, Maria Cristina di Savoia, Maria Teresa d'Asburgo Teschen.

Dieci donne, dieci protagoniste della storia di un Regno di cui troppo poco si parla rispetto ai loro consorti. Dei re di Napoli, infatti, si sa tanto, tanto è stato scritto ma delle regine, di quelle che hanno accompagnato non solo la loro vita ma anche la loro politica di governo, alcune prendendo la guida nelle loro mani, si conosce assai poco, qualche volta niente. La loro storia è fatta di luoghi comuni e di stereotipi.

Ciò che viene interpretato come un valore per i re, dalla capacità di governo all'autostima, alla capacità di visione, è stato descritto e continua ad essere descritto come arroganza, autopromozione e ambizione smodata nelle regine. Hanno faticato il doppio per vedersi riconoscere la metà. Accadeva allora e accade ancora oggi. Per ricordare l'impegno delle donne nella società e nella storia «il Real sito di Carditello continuano dalla Fondazione propone un programma tutto al femminile. Sarà possibile, per esempio, approfondire la conoscenza della regina Maria Carolina anche grazie alle visite accompagnate speciali di domenica. Non mancheranno curiosità anche sulle fattrici di razza Persano, fiore all'occhiello della Fondazione».

Nel weekend, oltre all'esperienza delle visite accompagnate, si potrà anche scoprire il sito reale dall'alto, a bordo dei voli vincolati in mongolfiera di Volare sull'Arte. Nella cornice del Galoppatoio, i più piccoli potranno provare anche l'entusiasmo dell'attività CardiPony, con passeggiate in sella ai pony.