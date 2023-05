“Reggia Express" a Caserta, il ritorno del treno storico per visitare il monumento

Raggiungere la Reggia di Caserta su un treno storico e godersi la visita al minumenrto con un biglietto a prezzo speciale. Torna sabato 6 l’appuntamento con il Reggia Express, iniziativa promossa da Acamir in collaborazione con Fondazione Fs. A bordo di un convoglio d’epoca formato da carrozze Centoporte e Corbellini – rispettivamente degli anni ’30 e ’50 – in partenza alle 10.10 dalla stazione Napoli centrale, sarà possibile - come sottolineato in un comunciato - immergersi in un’epoca passata. Da Napoli centrale in questo percorso a ritroso negli anni, si giunge alla stazione ferroviaria di Caserta, proprio di fronte alla maestosa facciata della Reggia di Caserta.



L’Istituto museale ha destinato un biglietto a tariffa ridotta, “Reggia Express”, ai viaggiatori del treno storico. I possessori del titolo di viaggio di andata e ritorno (Napoli/Caserta) potranno usufruire di un ticket scontato, al costo di 10 euro (maggiorato di un euro per acquisto on line), per visitare il monumento (Appartamenti Reali, Parco Reale e Giardino Inglese). I biglietti per l’accesso al Museo sono in vendita sulla piattaforma TicketOne e presso la biglietteria della Reggia di Caserta in piazza Carlo di Borbone. I biglietti acquistati non sono modificabili o rimborsabili, né utilizzabili in altra data. I titoli di viaggio per il treno “Reggia Express”, invece, sono in vendita nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com.