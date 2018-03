Il Riesame dice no alla scarcerazione: don Barone deve restare in cella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 28 Marzo 2018, 09:42

Ancora un «no» alla scarcerazione, il secondo, per don Michele Barone, il prete di Casapesenna accusato di avere praticato violenti esorcismi su una 14enne che le avrebbero procurato lesioni permanenti affetta peraltro da alcuni problemi psichici. A respingere la nuova istanza di scarcerazione (o in subordine i domiciliari) presentata dall’avvocato Carlo Taormina, è stato il Tribunale distrettuale del Riesame che si è pronunciato questa volta su una seconda ordinanza scattata a carico del sacerdote, ovvero quella in cui viene contestata l’aggravante delle lesioni permanenti. In ogni caso, anche se avesse beneficiato di un annullamento, don Michele non avrebbe potuto lasciare in ogni caso il carcere di Vallo della Lucania in quanto detenuto per il primo arresto.Precedentemente, infatti, i giudici della Libertà avevano respinto l’altra istanza presentata dal penalista in relazione alla prima misura, quella in cui Barone viene accusato di maltrattamenti e abusi e di violenza sessuale nei confronti di due ventenni escludendo però l’aggravate dell’autorità e la violenza in relazione alla minaccia rivolta alla sorella della 14enne al fine di farle ritirare la denuncia presentata alla polizia contro di lui. Le due ragazze verranno sentite come testi, a metà aprile, nel corso di un incidente probatorio. L’esito di questo strumento giuridico come mezzo di prova, è particolarmente atteso dalla difesa: l’avvocato Taormina, infatti, ha definito interessante quale «specchio del contro-processo» l’interrogatorio già reso dalla principale vittima, la ragazzina quattordicenne.