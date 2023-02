A quattro giorni dall'inizio ufficiale del carnevale, a Capua si respira aria di festa. Ieri pomeriggio è stato inaugurato il villaggio che ospita le attrazioni della famiglia Canterini, il cui decano, Orlando, sarà sul palco di piazza dei Giudici nella serata di martedì, per ricevere il riconoscimento di "senatore" della manifestazione, essendo da ben cinquant'anni tra i maggiori animatori della tradizionale festa capuana. Medesimo riconoscimento sarà assegnato a Pompeo Pelagalli, storico locale, che proprio ieri ha festeggiato il novantesimo compleanno e per anni è stato il presentatore della manifestazione, oggi affidata alla conduzione di Erennio De Vita.



Ieri sera, con la benedizione impartita dal parroco don Gianluca Caruso, si è inaugurata la nuova attrazione montata per la prima volta a Capua da Renzo Canterini, che con il parco divertimenti di piazza Giovanni Paolo II, sicuramente sarà tappa fondamentale per i partecipanti alla kermesse. Mercoledi a palazzo Fazio, sede dell'associazione Capuanova, sarà inaugurata la mostra "MascherArte" a cura di Livio Marino Atellano. Per l'occasione esporranno ben trenta artisti, per allestire il museo dedicato a Silvio Fiorillo, il commediografo capuano che nel 1632, per la prima volta indosso la maschera di Pulcinella.

«Si tratta di soluzioni formali e compositive - spiega il critico d'arte Luigi Fusco - che i linguaggi visivi contemporanei hanno adottato nel corso del tempo, per poter celebrare la spensierata allegrezza del trasferimento a cui l'uomo ricopre con rinnovato entusiasmo nei giorni del carnevale».

Ed a proposito dell'inventore della popolare maschera partenopea, domenica prossima, nella sala Liani del Museo Campano, don Giuseppe Centore presenterà il libro: "L'inventore di Pulcinella: Silvio Fiorillo", evento patrocinato dal centro d'arte e di cultura "l'Airone". Monumenti aperti domenica mattina, il carnevale per Capua è anche elemento essenziale e determinante per il rilancio turistico. Nel centro storico, nei giorni della festa, alcuni tra i monumenti più significativi saranno presentati con particolari giochi di luci e colori. Intanto, nulla trapela dai cantieri della cartapesta. La sorpresa dei carri tiene banco in queste ore, anche se, qualche anticipazione richiama l'attenzione su Alberto Di Benedetto dell'associazione "Carri allegorici". Nel cantiere si assemblano le componenti utili all'allestimento del carro, il cui titolo, nel rispetto della tradizione umoristica che distingue la festa mascherata dovrebbe essere "La bella e la bestia capuana".

Quasi sicuramenne saranno tre i carri a sfilare, di cui uno realizzato nella frazione di S.Angelo in Formis, dove si celebrerà la festa nel pomeriggio di venerdì. L'altro carro, "La casa di carta" è in via di ultimazione in contrada La Monaca. Con i carri sfileranno personaggi in costumi d'epoca al seguito del sovrano del divertimento, per comporre un corteo che almeno dai primi dati diffusi dalla Pro Loco, dovrebbe superare di gran lunga cinquecento figuranti in maschera, tra cui gli studenti degli Istituto scolastici cittadini. Il sindaco Adolfo Villani consegnerà le chiavi della città al re carnevale nella cerimonia di giovedì, alle 18 in piazza dei Giudici e per l'occasione inizierà anche l'esibizione degli ospiti, tra cui Monica Sarnelli, eletta madrina della manifestazione.