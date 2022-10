Il sindaco-dottore lascia il Comune per l'Africa

Un «arrivederci» a sorpresa, arrivato a soli quattro mesi dalla riconferma alle ultime Comunali. Il sindaco di Calvi Risorta Giovanni Rosario Lombardi lascerà presto il Comune per motivi di lavoro: il medico trascorrerà infatti diverse settimane in Africa. L'annuncio è stato dato dallo stesso primo cittadino: «Dopo oltre due anni di pausa forzata, pronto per ripartire alla volta di un continente che chiede aiuto e che ha sulla propria pelle le indelebili cicatrici di una storia che lo ha sottomesso ed inginocchiato al volere dei più forti. Tra poche ore lascerò la mia amata Calvi per un po' ma sono certo che la mia squadra amministrativa, capeggiata dal vicesindaco, saprà egregiamente sostituirmi».



La palla passerà ora al vicesindaco Giuliano Cipro, che dovrà proseguire l'attività amministrativa insieme alla giunta composta dagli assessori Giuseppe Martucci, Graziella Cipro e Rosy Martucci. Il pensiero di Lombardi è però rivolto anche alle reazioni che avrà nella comunità la sua decisione: «Sono convinto che i miei concittadini ed i miei pazienti capiranno e condivideranno le ragioni di questa partenza: insieme con il mio team opereremo bambini africani affetti da cardiopatie congenite. E, come ogni volta, tornerò dall'Africa più ricco di quanto sia partito: i bambini di tutto il mondo hanno il diritto di vivere e di sorridere». Di certo Lombardi lascia una Calvi Risorta in condizioni molto meno gravi rispetto a quelle di cinque anni fa.

Proprio a maggio, Lombardi motivò la propria ricandidatura «per continuare l'opera di ammodernamento e stabilizzazione del paese». È stato un quinquennio lungo e duro, quello della sua amministrazione, iniziato col deficit del dissesto finanziario e proseguito con l'emergenza sanitaria, eppure Lombardi si disse soddisfatto del lavoro fatto, essendo riuscito a rifondare la struttura comunale e ad assumere figure come dirigenti e dipendenti che potessero gestire il bene pubblico. «Grazie a questo primo step, abbiamo ripreso molti lavori pubblici e ci siamo accreditati ottenendo nuovi finanziamenti, riuscendo ad aprire cantieri a costo zero per le nostre casse. In tal modo siamo riusciti ad ammodernare e abbellire il paese, che necessitava di un restyling da tempo».



Ma la sfida più grande per la giunta Lombardi è stata il bilancio: «Abbiamo ereditato un comune in dissesto. Ci è dunque toccato l'onere di dover approvare un'ipotesi di bilancio riequilibrato e abbiamo dato un nuovo slancio alla vita amministrativa del comune».