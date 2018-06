Venerdì 1 Giugno 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 31 Maggio, 21:02

Il sequestro del tesoro dei Casalesi in Romania è, tecnicamente, un bluff di proporzioni internazionali.La misura di prevenzione emessa dai magistrati della Dda di Napoli non è infatti riconosciuta dal sistema giudiziario rumeno e, nella pratica, gli oltre venti milioni di euro in immobili, le due aziende edili e il 60 per cento delle quote societarie del centro benessere «sequestrate» ad aprile sono, in realtà, ancora nelle mani dell’amministratore delegato di Nicola Inquieto. Intanto, da ieri, l’imprenditore casalese è di nuovo in Italia per effetto della consegna temporanea e si trova detenuto a Rebibbia.In attesa della rogatoria al gip di Roma, che lo interrogherà solo tra alcuni giorni, si è saputo che la richiesta di «consegna» dei beni ritenuti provento del riciclaggio del denaro del clan dei Casalesi, si è conclusa con un nulla di fatto. Alla richiesta di mettere aziende e patrimonio immobiliare nelle mani della giustizia italiana, i giudici di Pitesti hanno riposto picche. Di conseguenza, l’amministratore giudiziario nominato dalla Dda di Napoli, Scarpa, non può mettere piede in Romania per gestire le aziende di Inquieto, sequestrate solo sulla carta ma che, di fatto, restano nelle mani del socio rumeno dell’imprenditore arrestato.Una beffa figlia delle differenze esistenti tra il sistema giudiziario italiano e quello romeno mette quindi, per il momento, al sicuro soldi e imprese che fanno capo a Inquieto ma che, secondo la Dda, sono riconducibili al boss Michele Zagaria che, al suo presunto alter ego, li avrebbe affidati proprio per evitare che finissero nelle mani dello Stato. Per ora, dunque, il «piano» del capoclan casalese è riuscito.Dal suo canto Nicola Inquieto avrà a breve la possibilità di difendersi dalle pesanti accuse che lo tengono in carcere. Difeso dagli avvocati Giuseppe Stellato e Nicola Marino, l’imprenditore sarà a disposizione della magistratura italiana per i prossimi 180 giorni e potrà fornire una sua versione della storia.È ipotizzabile che si avvarrà della facoltà di non rispondere in occasione dell’interrogatorio di garanzia e che lasci che siano gli accertamenti patrimoniali disposti dalla difesa a disegnare una situazione diversa da quella tratteggiata dai pentiti e accolta dal pool inquirente guidato dal procuratore aggiunto Luigi Frunzio e composto dai sostituti Alessandro D’Alessio, Maurizio Giordano, Catello Maresca e Simona Belluccio.