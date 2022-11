L'ennesimo incidente mortale in campagna, con la medesima terribile dinamica. L'ultima cronaca arriva da Teano, dove un 68enne del posto, Federico De Francesco, è rimasto schiacciato da un trattore.



L'agricoltore sta lavorando la terra in un appezzamento di sua proprietà in località San Lieno. All'improvviso il trattore sul quale si trovava si capovolge e lo travolge. Come spesso accade in questi drammatici casi, quando i soccorritori arrivano sul luogo dell'incidente non c'è più niente da fare. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione guidati dal maresciallo Salvatore Canelli, che hanno effettuato i rilievi e provato a ricostruire la dinamica dell'incidente e i motivi per i quali l'uomo è rimasto schiacciato. Con ogni probabilità, come registrato in altri casi, l'agricoltore aveva rimosso la roll bar, indispensabile dispositivo di sicurezza obbligatorio su ogni mezzo, che serve proprio a proteggere i conducenti in caso di ribaltamento. Sul corpo dell'uomo non è servito alcun esame medico-legale e la salma è stata dunque restituita ai familiari per la sepoltura.

La comunità sidicina si trova così a dover dare l'addio ad un altro concittadino, deceduto nelle stesse ore in cui l'operaio 49enne di Cesa Francesco Petito cadeva da un tetto a 5 metri di altezza in un cantiere di Casal di Principe. Una settimana nera per la provincia sul fronte di quelle che vengono impropriamente chiamate «morti bianche».

Ma le croci nell'alto Casertano per incidenti a bordo di trattori si sprecano, in particolar modo in questo anno nero per l'alto Casertano, che conta già quattro morti. Numeri che fanno ormai parlare di «emergenza». A settembre Paolo Corvese, agricoltore di 72 anni, morì nello stesso modo a bordo di un trattore nelle campagne di Galluccio. Soltanto due settimane prima nei campi di Vairano Patenora un altro imprenditore agricolo, il 60enne Angelo Galdiero, è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando. Anche in quel caso si trovava su un terreno di sua proprietà al volante del mezzo quando, in prossimità di un uliveto, ha improvvisamente perso il controllo. Galdiero nulla ha potuto ed è rimasto schiacciato tra il terreno e le lamiere del trattore.

A luglio, invece, a Cellole un 30enne ucraino residente a Mondragone viene tamponato da un'auto sulla Provinciale 328. L'urto non è di poco conto e fa perdere il controllo del mezzo agricolo all'uomo, che si ribalta col trattore e ne rimane schiacciato. Chi assiste a quei concitati momenti parla di scena drammatica. In quel caso i carabinieri della stazione di Cellole e del Norm della compagnia di Sessa Aurunca hanno indagato sull'esatta ricostruzione dei tragici eventi e in particolare sulla dinamica dello schianto tra l'auto e il trattore.

Quattro incidenti mortali in pochi mesi, a bilancio di un anno da dimenticare sul fronte delle morti sul lavoro. Ad agosto dello scorso anno, invece, a Pietramelara un agricoltore 55enne rimase incastrato intorno a un giunto del trattore che stava utilizzando. Probabilmente una parte dei suoi abiti rimase avvolta nel meccanismo del motore e nel momento in cui il giunto ruotò e l'agricoltore fu improvvisamente trascinato fino al mezzo. L'impatto devastò il corpo di Giovanni Santagata. Una profonda lacerazione al fegato, un polmone perforato, un braccio devastato e dieci costole lesionate: dopo sei giorni di agonia in terapia intensiva il 55enne morì.



Ma non solo nel Casertano il fenomeno degli schianti a bordo di trattori è in preoccupante crescita. A livello nazionale, ad esempio, dal 2008 al 2021 sono stati registrati tra i 110 e i 140 casi all'anno di incidenti con trattori con esito mortale, proprio a causa del ribaltamento del mezzo. Ma perché sempre più tra imprenditori e agricoltori restano vittime dei loro stessi mezzi? Oggi le macchine sono tecnologicamente avanzate, ma i sistemi di sicurezza non vengono sempre adottati. Ogni trattore, ad esempio, è dotato di un arco di protezione, che serve a proteggere i conducenti in caso di ribaltamento, tenendoli al riparo dalle lamiere. Su alcune macchine, però, questo arco può essere smontato.