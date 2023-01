Una parte dei giardini del Belvedere di San Leucio - con la Reggia di Caserta e l'Acquedotto carolino bene Unesco - andranno presto ai privati in affidamento temporaneo. La decisione è stata presa dal Comune, che è il proprietario del sito borbonico, «stante i cronici problemi di bilancio e al fine di preservare tutto quello di positivo realizzato fino ad adesso». Insomma, il Comune di Caserta, non ancora uscito dal dissesto finanziario dichiarato nel 2018, non ce la fa a gestire e valorizzare da solo il complesso borbonico del Belvedere di San Leucio, e così chiede aiuto ai privati.

È quanto emerge dall'avviso, pubblicato sull'albo pretorio del Comune, che ha avviato la manifestazione di interesse per individuare tre operatori coi quali «dialogare» per affidare la gestione dei giardini borbonici. L'intento è di «riqualificare l'area», «favorire l'opportuna e necessaria fattiva prosecuzione di iniziative già assunte», «rilanciare l'offerta turistico-culturale» e porre «ulteriori concreti presupposti per un'ampia sinergia tra risorse pubbliche e private». Un'iniziativa che non è una novità.



La stessa operazione fu posta in essere nel 2019 senza grande successo. Anche allora, infatti, venne individuata un'azienda che produsse, nei due anni di affidamento, solo poche bottiglie di olio, peraltro distribuite gratuitamente e con finalità promozionali ma senza alcuna ricaduta positiva. Questa volta, però, il Comune di Caserta ci riprova ma, pare, con un diverso e più consapevole approccio. L'area interessata al progetto si aggira intorno ai 19mila metri quadri con giardini a terrazza. All'interno trovano spazio un uliveto costituito da 90 piante; un aranceto con 50 piante; un limoneto con 70 piante e 20 diverse piante da frutto. Tutte, come viene ammesso nella stessa determina, «in pessime condizioni vegetative e di conseguenza produttive, in special modo le piante da frutto dimostrano condizioni di estrema sofferenza, né tanto sono state disposte operazioni colturali recenti fatte al terreno». Da qui il ricorso ai privati con il duplice obiettivo di cercare di salvaguardare il verde del Belvedere e di risparmiare nella cura di cui necessitano. L'aggiudicatario, si legge nell'avviso, avrà la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde attrezzato con le piante per tre anni.



Dovrà «provvedere con un progetto di valorizzazione e promozione del complesso monumentale a commercializzare, con marchio del sito Unesco, il prodotto finito (olio, ndr) attraverso uno spazio appositamente dedicato nel complesso monumentale e con una serie di iniziative quali convegni, meeting e degustazioni tese a far conoscere il prodotto, valorizzando così il complesso monumentale, famoso non solo per la produzione della seta, ma anche per le produzioni agricole». Un'idea, quella del brand Belvedere, tutta ancora da inventare, ma fondamentale per la diffusione della conoscenza del bene, e che non era stata prevista nella iniziativa di tre anni fa. Non solo olio, però, al Belvedere, «l'azienda - si precisa nella nota - dovrà anche versare una percentuale di frutti (almeno il 10%), derivanti dalla raccolta, ad associazioni indicate dall'amministrazione comunale».