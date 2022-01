Il verde di Parco Cerasola invaso dai rifiuti. I residenti: «Puliamo noi»

Lavandini, sanitari, pneumatici. E poi plastica, carta, legno, vetro, vestiti, scarti di materiale edile e sacchetti contenenti chissà cosa. Qualcuno ha deciso di abbandonare lì anche una piccola elica e una damigiana in vetro verde. Non è l'isola ecologica, ma il tratto in salita di via Giulia, la strada panoramica che dalle spalle del quartiere di Parco Cerasola sale costeggiando il santuario di Santa Lucia e, quando cambia nome in via...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati