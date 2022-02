Il «Villaggio dei ragazzi» di Santa Maria Capua Vetere è salvo: arriva il concordato

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione fallimentare - ha pubblicato il decreto di omologa del Concordato preventivo in continuità aziendale per il «Villaggio dei Ragazzi» di Maddaloni ( Caserta), istituzione che con il Convitto e le scuole , frequentate da ragazzi disagiati e non, rappresenta un punto di riferimento per il territorio.

Fondato nel 1946 dal sacerdote Salvatore D'Angelo, il «Villaggio dei Ragazzi» fu più volte visitato da Giulio Andreotti. Il provvedimento di omologa del concordato è immediatamente esecutivo e chiude una procedura concorsuale lunga e complessa.

Negli ultimi anni infatti il «Villaggio dei Ragazzi,» gestito da una Fondazione, era andato in crisi per i debiti milionari con i fornitori. Così è intervenuta la Regione Campania , che ne ha affidato la gestione ad un Commissario erogando i fondi necessari per assicurarne la continuità. Il Villaggio ha rischiato il fallimento, che è stato scongiurato ricorrendo al concordato preventivo con i debitori.

«Con l'omologa della domanda concordataria - ha detto il Commissario Straordinario della »Fondazione Villaggio dei Ragazzi«, Felicio De Luca - si è garantita la continuità della storica istituzione e si è salvaguardato il dato occupazionale. Ringrazio in primis la Regione Campania e tutta la struttura dirigenziale regionale, che hanno contribuito in maniera determinante al raggiungimento di un esito positivo della vicenda tutt'altro che scontato. Un plauso va anche ai dipendenti del »Villaggio«, che con spirito di sacrificio e di appartenenza hanno consentito in tutto questo tempo il pieno funzionamento della Comunità». «L'esecuzione del piano e il rilancio dell'Opera - ha aggiunto il Commissario - sarà ora l'ulteriore sfida su cui bisognerà concentrarsi e la presenza della Regione Campania, del Comune di Maddaloni e della Curia diocesana di Caserta, rappresenta la »condicio sine qua non« della rinascita e del rilancio di questo Ente»