© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha accoltellato il fratello minore perché riteneva che sperperasse il denaro guadagnato, quindi lo ha portato, ferito e sanguinante, alla stazione ferroviaria, abbandonandolo per darsi alla fuga. Un albanese di 33 anni,, è stato arrestato dalla polizia a Sparanise , nel Casertano. L'immigrato, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato per lesioni personali gravissime. Il fratello, di 30 anni, è ricoverato in ospedale con un polmone perforato dal colpo inferto con un coltello da cucina. A soccorrerlo alla stazione di Sparanise, dove era stato lasciato, sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato il 118.La vicenda è emersa quando la vittima è stata portata all' ospedale di Sessa Aurunca con una vistosa ferita d'arma da taglio. Sono stati avvertiti i poliziotti del commissariato, che hanno ascoltato il 30enne. Questi, però, ha spiegato di essersi ferito cadendo da una bici su un coccio di vetro presente sulla strada, una spiegazione che non ha convinto gli agenti. Le indagini hanno condotto gli investigatori al fratello, che intanto si era nascosto a casa di un amico. Qui è stato rintracciato e arrestato.