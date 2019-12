© RIPRODUZIONE RISERVATA

Indagano i carabinieri sulle cause del decesso di un cittadino straniero di 35 anni trovato senza vita, questa mattina, in via Moghi a Castel Volturno con una profonda ferita alla testa. Non è escluso che il decesso possa essere avvenuto dopo una violenta aggressione: i militari stanno interrogando alcuni residenti in attesa dei risultati dell'esame autoptico disposto sulla salma.