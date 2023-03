Un abbattimento e due confische. Tempi durissimi per gli immobili abusivi non condonabili: entrano in azione le ruspe o in alternativa diventa esecutiva la perdita del titolo di proprietà.

Intanto, su indicazioni della Procura e in collaborazione con l'Ufficio tecnico comunale è stato disposto un provvedimento di sgombero propedeutico alle operazioni di demolizione di un capannone di 1800 metri quadrati già utilizzato come magazzino di ricambi auto in via Cancello.

Contestato il mancato smantellamento delle strutture, prive di titolo concessorio, realizzate nel tempo visto che, in precedenza, era stata bocciata la richiesta di condono presentata nel 1987. Rischiano l'abbattimento altri capannoni a partire da una rivendita di materiale edilizio in via Campolongo. Dove le procedure di condono e soprattutto gli abbattimenti non possono essere eseguiti, il comune mette in pratica la soluzione alternativa: ha chiesto e ottenuto l'acquisizione al patrimonio comunale di due appartamenti ricavati dalla chiusura illegale di due porticati in via Napoli. Il consiglio comunale, nella prossima seduta del 16 marzo, voterà l'«acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale delle strutture realizzate abusivamente».

I due appartamenti fanno parte delle 250 «case fantasma», censite sul territorio, delle quali alcune già abbattute e altre, trasformate da capanni degli attrezzi, stalle, capannoni agricoli o strutture rurali, in civili abitazioni. Questa sono state riclassificate e iscritte al ruolo Imu. «Sia chiaro precisa il sindaco Andrea De Filippo - tutti gli atti, sia di demolizione che di confisca, in corso non sono solo il risultato di scelte amministrative o politiche ma della stretta collaborazione, tra la Procura e l'Ufficio tecnico. È in corso un percorso virtuoso di ripristino della legalità in un territorio che, per decenni ha sofferto di un vuoto di programmazione urbanistica».

Abbattimenti, proposte di abbattimento, sgomberi e acquisizione al patrimonio comunale sono il frutto di un campagna di censimento condotta con le più moderne tecnologie dall'Agenzia del Territorio che, con l'ausilio di foto aeree e incrociando i dati catastali, ha scovato molti immobili, dichiarati a vario titolo abusivi.

Redatto pure il regolamento per l'«acquisizione, gestione e riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata». Il patrimonio (negozi e appartamenti), ottenuto a seguito dell'accordo con l'Agenzia dei beni confiscati (Anbsc), sarà, attraverso un bando, messo a disposizione esclusivamente ad associazioni del terzo settore o volontariato. I tre appartamenti in centro e su corso I Ottobre saranno destinati agli uffici comunali e all'Asl».