Senza parole: perché davvero mancano per raccontare, per l'ennesima volta, l'incidente che coinvolge il Ponte di Ercole a Caserta. L'impalcatura messa a protezione della struttura è stata di nuovo abbattuta. In 12 ore, due volte. Lunedì nella tarda serata, la prima, ieri mattina intorno alle 7, la seconda. E come se non bastasse, al danno si è aggiunta la beffa: è stato danneggiato, infatti, anche il sensore di uno dei pannelli luminosi di segnalazione attivati solo pochi mesi fa proprio per evitare l'inconveniente ormai fin troppo ricorrente.



Così anche ieri mattina la Polizia municipale è stata costretta a interrompere la circolazione in transito al Ponte di Ercole. Prontamente allertata, poi, la ditta deputata a svolgere i lavori di ripristino, l'inconveniente, almeno quello relativo alla percorribilità, è stato risolto in poche ore. «Questa volta l'episodio è ancora più grave, in quanto al solito danno provocato da automobilisti distratti o maldestri, si è aggiunto un atto vandalico, ovvero il sabotaggio della celletta della segnaletica luminosa: un'azione umana volontaria», spiega il comandante della Polizia municipale di Caserta, Luigi De Simone. «Difficile comprenderne dinamica e motivazioni. Quel che sappiamo per ora, è che qualcuno ha staccato intenzionalmente il sensore che si trova a 2,20 metri, un'altezza che, evidentemente, non è bastata ad impedire che una persona di altezza media possa, come è successo, strappare i fili di alimentazione anche solo allungando le braccia». Intanto, per individuare i colpevoli si stanno svolgendo le indagini, rese però, più difficili, dall'assenza sul posto di telecamere di sorveglianza, che avrebbero potuto consentire anche l'individuazione di chi ha danneggiato la struttura di protezione del ponte. «Per la verità, le telecamere non sempre sono efficaci nei casi di danneggiamenti volontari, perché chi effettua queste azioni, si nasconde dietro cappucci, cappelli e altri sistemi che impediscono il riconoscimento. Mentre - dice il comandante - nell'ottanta per cento dei casi, riusciamo a risalire ai responsabili degli abbattimenti della struttura. Come è successo anche stavolta. Infatti, in poche ore abbiamo individuato il colpevole che sarà sanzionato e al quale saranno attribuite le spese del danno».



Comunque, il problema rimane annoso. Molto più di quanto si possa immaginare. Perché le soluzioni appaiono ancora poco inefficaci. «Pensavamo che il segnalatore luminoso potesse essere il rimedio migliore, e in effetti, un qualche risultato lo abbiamo avuto. Infatti, è bastato che l'apparecchiatura fosse danneggiata perché l'episodio si verificasse due volte in poche ore. Ma non basta», è il parere di De Simone. Icidenti«Si era anche preso in considerazione di abbassare il manto stradale, ma non è possibile: sotto passano fili e condutture. Allora, stiamo valutando l'ipotesi di alzare di venti centimetri la struttura orizzontale posta sotto al varco, in modo da portarla a 2,40 metri in modo che vi possano passare anche mezzi più alti senza abbatterla», dice ancora il comandante. Per quanto concerne, invece, il dispositivo più volte suggerito, non solo da tecnici, ma anche da cittadini esasperati, ovvero una sorta di giogo da sistemare ben prima del ponte, con una sbarra orizzontale, che limiti il passaggio dei mezzi alti, c'è ancora da ottenere il nulla osta dalla soprintendenza.

