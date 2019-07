CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Luglio 2019, 12:00

Impianti chiusi e rifiuti per strada, altre ventiquattro ore di attesa per il Comune di Caserta.Una trentina le tonnellate di indifferenziato non raccolte nella giornata di martedì, alle quali andranno a sommarsi oggi circa settanta tonnellate di frazione organica, depositate in strada dai cittadini e dai commercianti. Tutto ciò per effetto della chiusura improvvisa del sito di trasferenza di Pastorano, gestito dalla società Gesia, alle prese al momento anche con una vicenda giudiziaria. Qui Caserta sversa infatti circa duecento tonnellate di umido a settimana. Almeno fino a due giorni fa quando i camion, dopo una fila di dieci ore, si sono trovati davanti ai cancelli chiusi dell'impianto.