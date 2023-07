Un gruppo di turisti è stato sorpreso dagli uomini del comando di polizia locale mentre passeggiava a torso nudo sul lungomare Camillo Federico, cuore della zona lido di Mondragone. Le cinque persone sono state subito fermate dagli agenti del gruppo sicurezza urbana e del nucleo di polizia marittima dei vigili urbani i quali, dopo averle identificate, hanno contestato una multa per violazione di un'ordinanza del sindaco Francesco Lavanga che impone il divieto di passeggiare in costume oppure a torso nudo in tutte le aree e le vie pubbliche del centro abitato, compresa la pista ciclo-pedonale presente sul lungomare, ad esclusione ovviamente delle zone adibite alla balneazione. Ai trasgressori è stata contestata una multa di 500 euro ciascuno; è la sanzione massima prevista dal provvedimento.

I cinque vacanzieri verbalizzati ieri, nelle prime ore della mattinata di un sabato caratterizzato anche a Mondragone dal cielo sereno e dalle temperature infernali provocate dalla morsa dell'anticiclone Caronte, sono i primi trasgressori bloccati e multati di questa stagione. L'ordinanza a tutela del decoro urbano è stata firmata nel luglio dello scorso anno dal sindaco Francesco Lavanga. È stato uno dei primi provvedimenti assunti dopo il suo insediamento, avvenuto solo il mese prima. Uno stop alle camminate in costume e a torso nudo lontano dalle spiagge, brutta abitudine sul lungomare e nelle strade di Mondragone, mai revocato e quindi pienamente in vigore anche quest'estate. «In una città come la nostra, fortemente a vocazione turistica, in cui è il bello a dover essere l'assoluto protagonista - spiega Lavanga - ho sentito e continuo ad avvertire la necessità di arginare il malcostume ed i comportamenti che reputo siano contrari al decoro ed alla decenza. La tutela per migliorare la vivibilità degli spazi pubblici rappresenta un obiettivo strategico e prioritario della mia amministrazione comunale ed il raggiungimento di tale fine non può assolutamente prescindere da un'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni più diffusi di comportamenti indecorosi causa di declino della qualità della vita dei miei concittadini», ha affermato il primo cittadino.

Ed indubbiamente vedere gente che passeggia sul lungomare in modo non appropriato, oltre che costituire un elemento di disagio e malessere per i residenti e per i turisti, potrebbe costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa ed avere ripercussioni sull'immagine e sull'offerta turistica. Per i trasgressori è prevista una multa che può andare dai 25 ai 500 euro. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane fino alla fine di settembre e rientrano nell'ambito di una più ampia azione avviata dalla polizia locale, guidata dal comandante David Bonuglia per controllare non solo la viabilità ma anche il decoro, l'ordine e la sicurezza pubblica sull'arenile e nella zona lido della città, in collaborazione con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Questo in un'estate che, dopo una partenza sottotono per le avverse condizioni meteorologiche, si sta caratterizzando per il grande afflusso di vacanzieri, specialmente nel corso dei fine settimana. Anche ieri migliaia di persone si sono riversate sulle spiagge cittadine, provenienti per lo più dal Napoletano e dall'hinterland casertano. Diversi anche i gruppi di stranieri, alloggiati negli unici due alberghi ancora operativi. Il grosso degli arrivi è previsto nella seconda quindicina di luglio e nel mese di agosto, quando gli operatori si attendono il sold-out. Tutto esaurito comunque che, almeno sui lidi, si è sfiorato anche in questo fine settimana con molte strutture aperte nelle quali l'accesso è stato consentito solo ai prenotati. Il mare pulito e le elevate temperature hanno costituito un elemento di richiamo in più.