Due spettacoli in quattro giorni. Torna «Xmas», la rassegna del Civico 14 di Caserta dedicata alle famiglie. Ed è solo una delle proposte teatrali e musicali di questa settimana. Domani e venerdì (alle 18) c'è infatti «Quijote! - Errare è umano, perseverare è cavalleresco», che già dal titolo mostra un evidente rimando all'opera di Cervantes, in questo caso riletta da Baracca dei Buffon e Murìcena. Orazio De Rosa dirige Gabriella Errico, Raffaele Parisi e Antonio Perna in una storia che, spiega la compagnia, «mette in scena la difesa dei propri ideali, di cui il personaggio cervantesco è paladino, ma soprattutto che parla di sogni che rappresentano lo stimolo a superare i nostri limiti, delimitano la realtà dall'irrealtà, la razionalità dalla pazzia, la vita dalla morte».

Sabato e domenica (alla stessa ora) tocca invece a Gabriele Formato, Chiara Cianciola, Francesca Cafarelli e Pasquale D'Orso in «Babbo Natale e il mistero della lista scomparsa», un lavoro della compagnia La Mansarda - Teatro dell'Orco che, oltre a coinvolgere gli spettatori in un piccolo giallo, chiarisce anche le origini di alcuni elementi, e protagonisti, cardine della tradizione del Natale. Sabato (alle 21) riprende subito pure la stagione al Nostos di Aversa con «WunderKammerKabarett», dove i cabaret parigini e tedeschi ritrovano vita insieme al varietà italiano. Salvatore Veneruso, Floriana D'Ammora, Giuliano Casaburi e Arianna Cristillo sono protagonisti di un lavoro in cui «Marlon Dietrich, maestro di cerimonie in bombetta e reggicalze, condurrà lo spettacolo introducendo i siparietti onirici e surreali di Fanny Damour, diva erotica e decadente del varietà, Monsieur De Sade, sardonico e malinconico cantore di storie, e Chérie Garçon, cuore sanguinante dal canto pulito e ammaliante».



Domenica (alle 19) «Le tre S e la piramide» è invece in programma a Capua per la rassegna Fazio Open Theater. Scritto e diretto da Lucia Barra, che lo interpreta con Caterina Meles, Daniela Favarolo, Maria Cuccurullo e Giuseppina Perrotta, si concentra sul rapporto uomo-donna e su ruoli stereotipati in quella che viene presentata come una commedia brillante al femminile.

Virando poi sugli appuntamenti musicali, gli appassionati di jazz hanno almeno tre scelte saporite. Domani (alle 21), la rassegna Jazz & Wine al Real sito di Carditello ospita «Neapolitan Song Playlist» con Vito Ranucci e Consiglia Licciardi, mentre sabato (alle 21) il club SottoScala di Radio Zar Zak a Casapulla accoglie il nuovo anno con Lorenzo Hengeller. «Questo concerto nasce dallo stupore e dalla voglia di raccontarlo», dice l'artista. «Mi stupisce ancora la grandezza di Carosone che, in un film, suona un pianoforte con sopra adagiato il servizio buono da caffè. Mi stupisce ancora sentire le canzoni jazz di Luttazzi e dei Cetra piene di swing e mi stupisce oggi sentire dischi di jazz senza nemmeno un po' di swing. Da tutti ho imparato che il solo modo più attuale di fare jazz è usarlo».



Stesso giorno e stessa ora anche per il grande appuntamento organizzato ad Aversa da Art Gallery Civico 103 che accoglie Stefano Di Battista. Il sassofonista (in quartetto con Andrea Rea, Daniele Sorrentino e Luigi Del Prete), come sottolinea l'organizzazione, «ripropone alcune delle più famose melodie italiane in chiave jazzistica dove la canzone italiana incontra le sonorità di Charlie Parker e John Coltrane passando da Pino Daniele fino ad arrivare Lucio Dalla». Tutt'altro genere è quello di Tony Borlotti e i suoi Flauer (sabato alle 22:30 nella saletta del Mr. Rolly's di Vitulazio) con il beat degli anni Sessanta.